Doble cartelera dominical de la Premier League este 20 de abril por Telemundo

MIAMI – Telemundo, la casa exclusiva en EEUU de la Premier League en español, ofrecerá una cobertura especial de ocho emocionantes partidos entre el 19 y el 23 de abril, incluyendo una doble cartelera este domingo.

La acción comienza el sábado 19 de abril con Everton vs. Manchester City a las 9:55 a.m. ET por Universo (Andres Cantor & Natalia Astrain), y culmina el miércoles 23 con Arsenal vs. Crystal Palace a las 2:55 p.m. ET, también por Universo (Copan Alvarez & Diego Balado).

Esta jornada podría ser decisiva: el Liverpool tiene la posibilidad de consagrarse campeón, pero para lograrlo necesita que el Arsenal pierda frente al Ipswich Town el domingo a las 8:55 a.m. ET por Peacock (Jorge Calvo & Isabella Echeverri) y que ellos mismos derroten al Leicester City, el domingo a las 11 a.m. ET por Telemundo (Andres Cantor & Natalia Astrain).

Simultáneamente a las 8:55 a.m. ET Fulham enfrentará al Chelsea por Telemundo (Luis Omar Tapia & Eduardo Biscayart).

La cobertura contará con el programa de análisis La Liga Premier: Extra, conducido por la talentosa Carlota Vizmanos, quien estará acompañada por el exjugador de Chivas de Guadalajara, Manuel Sol, para ofrecer las previas de los partidos.

El sábado, el programa incluirá una entrevista especial con Nico González, jugador español del Manchester City, antes de que el equipo se enfrente al Everton.

Luego, el domingo, el ocho veces ganador del Emmy, Andrés Cantor, el exjugador Manuel Sol y la entrenadora profesional Natalia Astrain se unirán a Vizmanos para resumir la acción en el programa posterior, Tercer Tiempo, con análisis detallados, entrevistas exclusivas y perspectivas únicas sobre los equipos y jugadores de la liga.

Calendario de partidos por Telemundo, Universo y Peacock*

El show previo al partido La Liga Premier: Extra comenzará 30 minutos antes del pitazo inicial.

Fecha Hora (ET) Partido Plataforma Sábado 19 de abril 9:30 a.m. La Liga Premier Extra Universo 9:55 a.m Everton v. Manchester City Universo 12 p.m. Aston Villa v. Newcastle Telemundo, Universo Domingo 20 de abril 8:30 a.m. La Liga Premier Extra Telemundo, Peacock 8:55 a.m. Ipswich Town V. Arsenal Peacock 8:55 a.m. Fulham v. Chelsea Telemundo 11 a.m. Leicester City v. Liverpool Telemundo 1:30 p.m. Tercer Tiempo Telemundo Lunes 21 de abril 2:30 p.m. La Liga Premier Extra Universo 3 p.m. Tottenham Hotspur v. Nottingham Forest Universo Martes 22 de abril 2:30 p.m. La Liga Premier Extra Universo 2:55 p.m. Manchester City v. Aston Vila Universo Miércoles 23 de abril 2:30 p.m. La Liga Premier Extra Universo 2:55 p.m. Arsenal v. Crystal Palace Universo

Sigue toda la acción en tiempo real y únete a la conversación en las redes sociales de @TelemundoDeportes Facebook, Instagram, X, y TikTok, usando el hashtag #LigaPremierTD.