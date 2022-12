Arrestan a Amar’e Stoudemire, exjugador de la NBA, tras presuntamente darle un puñetazo a una de sus hijas

MIAMI - El exjugador de la NBA Amar'e Stoudemire, estrella de los Phoenix Suns o los New York Knicks, fue arrestado en Miami por agredir a una de sus hijas, una acusación que el expívot negó este domingo en sus redes sociales tras ser liberado.

Stoudemire, de 40 años, fue arrestado por haber presuntamente dado un puñetazo a una de sus hijas, adolescente, y fue posteriormente liberado con una fianza de 1,500 dólares, según informan los medios estadounidenses.

La agresión ocurrió en la noche del sábado en la vivienda de Stoudemire en Miami tras una discusión entre el exjugador de la NBA y una de sus dos hijas, cuya identidad no ha sido revelada.

EL exjugador fue detenido poco después de la 1:00 a.m. en la casa de Brickell Key por la policía de Miami, quienes fueron llamados a la casa después de que la ex esposa de Stoudemire dijera que vino a recoger al niño después de recibir una foto pidiendo ayuda.

Según un informe de arresto, la hija dijo que caminó hacia su habitación el sábado por la noche cuando su padre entró y le preguntó por qué estaba "dando esa actitud" después de una interacción con su abuela. Stoudemire supuestamente le dijo a la niña que le estaba respondiendo y la golpeó en el lado derecho de la mandíbula.

Stoudemire publicó este domingo un mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura que "nunca" podría verse a sí mismo "agredir a nadie", y menos a sus hijos.

"En las últimas 24 horas, un accidente en la casa de mi familia provocó que se me acusara de agredir a mi hija. Es una acusación basada en un reporte que no refleja los hechos", escribió Stoudemire, que mencionó su fe judía y que cree que "lo que es odioso para ti, no se hace a los demás".

"A medida que la investigación progrese, los hechos demostrarán que las acusaciones no tienen base y que la condición de mi hija no se deben a que haya sido agredida por un padre de 2 metros y 13 centímetros y que pasa 113 kilos", prosiguió.

Dijo además que respeta, protege y ama a su familia, "en particular" a sus hijos.

En su larga carrera, Stoudemire jugó en Suns, Knicks, Dallas Mavericks, Miami Heat, Hapoel Jerusalén y Maccabi Tel Aviv, en Israel, y en la liga china con el Fujian Sturgeons.

