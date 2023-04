Las cinco mejores camisetas de la Selección Nacional de Fútbol Femenino de EEUU

Este artículo fue inicialmente publicado en NBC Sports Chicago.

¿Cuál es tu camiseta favorita de la Selección Femenina de Fútbol de Estados Unidos?

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El seleccionado nacional femenino mostrará dos nuevas camisetas -local y visitante- cuando juegue en la Copa Mundial de Fútbol Femenino este verano en Australia y Nueva Zelanda, según reporta NBC Nueva York..

Pero, ¿cómo se rankea la camiseta actual comparada con las anteriores?

Brandon Gaston, de @TheLifeStylest en Instagram, hace un ranking de las cinco mejores camisetas de la selección femenina de fútbol de EEUU, con vistas al Mundial del 2023.

5 - La “Bomba Pop” - Ronda clasificatoria del Mundial del 2015

GETTY IMAGES

“Espero que reciba quejas por esto, pero la última probablemente sea el diseño “bomb pop” del 2015. Sé que era o la amas o la odias. Soy fanático del rojo pero creo que tenía mucho rojo. Me hubiera gustado ver ese look con pantalones azules…creo que hubiera sido un poco mejor”.

4 - “Las cosas que vendrán” - Copa Mundial 1991

“Creo que si miras esta camiseta, la tienes que rankear de la manera en que se veían en aquellos días en los noventas. Ese probablemente era su estilo…como que no era súper estilístico, a pesar de que los noventas están de vuelta”.

3 - La camiseta Nike del 2023

Mi elección para el puesto número 3 debe ser el nuevo. Sé que la gente no gusta de que todo sea blanco, pero noté que este tiene el toque de oro así que tiene un lindo toque. Además, creo que teniendo ese palette en blanco, puede ser más accesible con los botines”.

2 - Los Cuatro Fantásticos - Copa Mundial 2029

GETTY IMAGES

“El número 2 tiene que ser el diseño del 2019. Te deja usar calzado colorido. El equipo tenía personalidad en sí mismo. Es mi elección para el puesto 2”.

1 - El Waldo, 2012

GETTY IMAGES

“Mi favorito tiene que ser el Waldo. Fue tan icónico, quieras porque sea un poco nostálgico. Soy de los ochenta así que me gusta. Crecí con Waldo pero creo que tienes las rayas…las puedes ver si eres un jugador o si eres un espectador ... .y tiene los pantalones azules. Y me gusta el hecho de que no me importó los shorts azules y ésos son quieras los más reconocibles. Así que esta es mi favorita desde una perspectiva de estilo. Definitivamente, la Waldo 2012 tiene que ser la número 1”.