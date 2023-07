Serpiente arcoíris, mantarraya y un mensaje de unidad: las claves de la inauguración del Mundial Femenino

La tradición indígena de Australia y Nueva Zelanda, las anfitrionas del Mundial Femenino de la FIFA 2023, y un mensaje de unidad y empoderamiento se unieron en la ceremonia de inauguración del evento, que arrancó este jueves y concluye el 20 de agosto.

Con una capacidad cercana a los 50,000 espectadores, el estadio Eden Park de Auckland, la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, se vistió de gala para albergar una ceremonia de inauguración rápida, de 10 minutos, y el primer partido de la Copa del Mundo entre Nueva Zelanda y Noruega.

El ambiente festivo y las ganas de fútbol se apoderaron del ambiente en una ciudad que unas horas sufrió un tiroteo que ha dejado tres muertos y seis heridos. El incidente se produjo a las 7:23 a.m. en un sitio de construcción de la zona central cuando el atacante entró en un edificio y abrió fuego, según la Policía.

Sin embargo, como aseguró la FIFA, el partido inaugural de esta noche en el Eden Park se desarrolla según lo previsto y las gradas lucieron llenas de aficionados para presenciar el pistoletazo de salida del gran evento.

Los mejores paisajes naturales de ambos países organizadores se proyectaron acompañados de dibujos coloridos para dar paso a una actuación que mostró al mundo las raíces de los dos países organizadores Australia y Nueva Zelanda con cánticos y danzas indígenas.

Los iconos de la serpiente arcoíris de Australia y la mantaraya de la isla norte de Nueva Zelanda ocuparon el césped del Eden Park para rememorar la leyenda de la creación de las dos islas según la mitología aborigen.

Nueva Zelanda y Australia son las sedes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Reportaje por Carlos Revelo.

Las 32 selecciones participantes, igualándose por primera vez al torneo masculino, estuvieron representadas por grupos ataviados con los colores de las equipaciones del país mientras realizaban una danza de la unidad. Además, el balón oficial de la competición fue recibido como regalo de una representación de los participantes a las actuales campeonas, Estados Unidos.

Por último, se desplegó el logotipo del Mundial sobre el círculo central del césped y la artista neozelandesa BENEE y la cantante y productora australiana Mallrat interpretaron "Do It Again", la canción oficial del Mundial, que refleja el empoderamiento y la unidad que buscan que caracterice la cita mundialista.