FIFA prohíbe a Dinamarca usar en Catar camisetas con mensajes sobre derechos humanos

Como si el escrutinio de que el anfitrión de la Copa del Mundo sea Catar no fuera suficiente, este jueves el organismo rector del fútbol mundial anunció que no permitirá que Dinamarca use las camisetas que quiere.

Según la federación danesa de fútbol (DBU), la FIFA rechazó una oferta de la selección nacional masculina de Dinamarca para lucir en los entrenamientos camisetas a favor de los derechos humanos.

La organización negó la solicitud de Dinamarca de usar camisetas con el mensaje "Derechos Humanos para todos".

“Para mí, esta es una camiseta con un mensaje muy simple sobre los derechos humanos universales”, dijo Jakob Jensen, director de DBU.

La DBU no estaba contenta con esa decisión, pero planea cumplir con lo establecido por la FIFA para evitar cualquier posibilidad de sanciones o multas.

“Hemos enviado una solicitud a la FIFA, pero la respuesta es negativa. Lo lamentamos, pero tenemos que tenerlo en cuenta”, dijo Jensen.

La FIFA como organización prohíbe todos los mensajes políticos. Incluso llegaron a anunciar que los equipos deberían “centrarse en el fútbol” en lugar de en la política.

Durante los últimos meses, el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 ha enfrentado abundantes críticas por el trato a los trabajadores extranjeros, la violación de los derechos humanos y la corrupción. Los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+ también han sido un tema recurrente en el país de Medio Oriente.

