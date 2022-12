Copa Mundial: Francia le gana 3-1 a una débil Polonia y pasa a cuartos de final

Francia impuso su fútbol y superó 3-1 a la débil Polonia en el partido por octavos de final de la Copa Mundial en el estadio Al Thumama en Doha.

La selección campeona del mundo pasó a cuartos de final con este resultado, donde esperará al ganador de Inglaterra y Senegal.

El primer gol llegó al minuto 44' con un disparo de Giroud que cruzó el área de Lloris.

Mbappé metió el segundo con un golazo desde el área grande al minuto 74' en el segundo tiempo que puso el marcador 2-0 a favor de los campeones del mundo, Francia.

Y en el último minuto del partido, el mismo Mbappé metió otro golazo desde el área, poniendo el 3-0 para Francia.

Por una mano en el minuto 5 del alargue, el VAR cobró un penal para Polonia que disparó Lewandowski, que tuvo que tirar dos veces y convirtió en el segundo intento, dejando el marcador 3-1 a favor de Francia.

Francia metió un poco más de presión, con peligro en el arco polaco, al inicio del primer tiempo pero en el segundo tiempo, Francia reguló el partido ante una Polonia que no hizo mucho para emparejar el partido.

Ambos equipos no cedieron terreno en el segundo tiempo y generaron jugadas que no obstante, carecieron de peligro. Todo, con una débil Polonia que no tuvo fútbol.

Al inicio del partido, Polonia llegó con un pase al área chica de la campeona del mundo que terminó en las manos de Lloris al minuto 5'.

Pero Francia llegó al área polaca y forzó a un defensor a cabecear afuera en el minuto 8'. El partido está parejo, con acciones en ambos lados de la cancha.

En el minuto 20', un disparo de Lewandowski salió afuera por poco. Con el correr de los minutos, Polonia comenzó a adelantar su posición más, metiendo más profundidad, emparejando las acciones.

En el minuto 34', un disparo de Mbappé fue sacado afuera por el arquero polaco.

Y tres minutos después, se salvó Francia con tres disparos en el área chica, la jugada más clara de gol hasta ese momento en el partido.

Francia impuso su jerarquía ante una Polonia carente de fútbol.

Mbappé se escapa por la izquierda y mete un zurdazo al arco de Polonia y buena salvada de Szczęsny.