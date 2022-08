Guía para el Mundial de Catar: cuáles y cuándo son los partidos imprescindibles

MIAMI - Última oportunidad para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé de vuelta en el escenario más grande de todos y Brasil apostando por un sexto título que le amplíe su récord.

Una de las Copas Mundiales más esperadas que se recuerden, tanto por razones fuera del campo como dentro de él, está a la vuelta de la esquina en Catar y la emoción está creciendo después de que terminó el período de clasificación.

32 equipos, 64 partidos, 28 días. La primera Copa del Mundo en el Medio Oriente.

Aquí hay algunas cosas para tener en cuenta cuando comience el torneo en el país más pequeño que haya albergado una Copa del Mundo:

EQUIPOS PRINCIPALES

Brasil (No. 1 en el ranking FIFA). Neymar, Vinícius Júnior y el resto de la Selecao llena de estilo, están en su mejor momento. ¿Se vislumbra un primer título de la Copa del Mundo en el horizonte?

Bélgica (Nº 2). La “Generación Dorada” se está desmoronando gradualmente, pero todavía está Kevin De Bruyne al frente de la carga belga.

Argentina (Nº 3). Sin título mundialista desde los tiempos del gran Diego Maradona. Esta será la primera Copa del Mundo desde su muerte en noviembre de 2020, y Argentina está mejorando, con Messi todavía en el centro.

Francia (Nº 4). Los campeones defensores. Sigue siendo el país con más profundidad en su plantilla. Ahora con Mbappé Y Karim Benzema liderando el ataque. Ningún equipo ha retenido su título de la Copa del Mundo desde Brasil en 1962.

Inglaterra (Nº 5). Semifinalista en la Copa del Mundo en 2018, finalista en el Campeonato de Europa en 2021. El equipo nacional de fútbol con bajo rendimiento está yendo en la dirección correcta.

GRANDES ESTRELLAS

Leo Messi, Argentina. El siete veces jugador mundial del año podría haber estado guardando sus piernas de 35 años para un último empujón en una medalla de ganador de la Copa del Mundo que, para muchos, lo consolidaría como el mejor jugador de fútbol.

Cristiano Ronaldo, Portugal. Ha ganado la Eurocopa, pero el máximo goleador del fútbol internacional masculino no ha disputado una final de la Copa del Mundo, y mucho menos ganado una. Ahora tiene 37 años, aprovéchalo al máximo mientras puedas.

Kylian Mbappé, Francia. La estrella de la última Copa del Mundo a los 19 años y él solo sigue mejorando. El veloz delantero podría igualar al gran Pelé de Brasil en ser campeón en sus dos primeras Copas del Mundo.

Kevin De Bruyne, Bélgica. Ampliamente considerado como el mejor mediocampista del mundo, sus carreras de conducción se encuentran entre las mejores vistas del fútbol. Bélgica solo tiene que esperar que llegue sano.

Neymar, Brasil. Cada vez más ensombrecido por Mbappé y Messi en el Paris Saint-Germain, sigue siendo el hombre principal de Brasil. Tenga cuidado con los trucos y con algo de histrionismo.

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que México es de los países que demanda más boletos.

CÓMO FUNCIONA

Prepárate para una fiesta de fútbol. Hay ocho grupos de cuatro equipos, y los dos primeros avanzan a la fase eliminatoria de 16 equipos.

Habrá cuatro juegos consecutivos por día, ¡sí, cuatro!, para cada uno de los dos primeros juegos de grupos, luego saques de balón simultáneos para los dos últimos juegos de cada grupo.

No habrá descanso para la fase eliminatoria, que comienza el día después de que termine la fase de grupos. El primer día sin fútbol llega el 7 de diciembre, el día 17 de competencia.

JUEGOS IMPRESCINDIBLES

Senegal vs. Holanda, 21 de noviembre. El primer partido del torneo y siempre una fecha para guardar en el calendario. Con Sadio Mané y Virgil van Dijk en el campo, también es interesante.

Argentina vs. México, 26 de noviembre. La primera de las grandes rivalidades continentales en la fase de grupos, con Messi potencialmente sellando su lugar y el de Argentina en los octavos de final.

España vs. Alemania, 27 de noviembre. ¿Seguramente no puede haber muchos partidos de la fase de grupos más grandes que este en una Copa del Mundo? Dos campeones recientes, dos colosos del fútbol europeo y mundial.

Irán vs. Estados Unidos, 29 de noviembre. Ha sido etiquetado como "La madre de todos los juegos Parte II". Al igual que en la Copa del Mundo de 1998, los dos países se enfrentarán en la fase de grupos en un enfrentamiento políticamente cargado. Las relaciones diplomáticas aún no se han restablecido entre las naciones desde que se cortaron en 1980.

Ghana vs. Uruguay, 2 de diciembre. ¿Alguien recuerda la noche del 2 de julio de 2010? En el último minuto de la prórroga en un partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Uruguay y Ghana, Luis Suárez detuvo deliberadamente el balón con la mano en la línea de gol, fue expulsado, solo para que Ghana fallara el penal y perdiera en una tanda de penales mientras Suárez celebraba. La venganza sería dulce para Ghana.

Aquí tienes cinco datos que debes saber sobre Catar, el país sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

PRÓXIMOS AMISTOSOS

Dado que esta Copa del Mundo se lleva a cabo en medio de las temporadas nacionales de muchos países, no habrá la acumulación habitual de amistosos previos al torneo.

De hecho, para los países europeos, las eliminatorias de la Liga de las Naciones que se llevarán a cabo del 22 al 27 de septiembre representarán los partidos finales de los equipos antes de la Copa del Mundo.

Entre los partidos importantes están Italia vs. Inglaterra (23 de septiembre), Holanda vs. Bélgica (25 de septiembre), Inglaterra vs. Alemania (26 de septiembre) y Portugal vs. España (27 de septiembre).

Estados Unidos jugará contra Japón el 23 de septiembre y Arabia Saudita el 27 de septiembre, ambos amistosos en Europa.