Copa Mundial 2022: Hoy, Inglaterra vs Irán; aquí todos los detalles

Este lunes, en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Inglaterra se enfrenta a Irán en el estadio Khalifa, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo B, en el que también están Estados Unidos y Gales, comienza a la 8 a.m. ET / 7 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Muchos serán los que vean Inglaterra-Irán esperando un encuentro en el que los ingleses demuestren que están capacitados para ganar esta Copa del Mundo.

Pero Irán completa el grupo más fuerte en términos de ránking FIFA, con cuatro equipos entre los 20 mejores. Ya fueron terceros de su cuarteto en 2018, a un solo punto de Portugal y España, y ahora aspiran a más, aunque Inglaterra sea favorita absoluta para este encuentro.

Por mucho que lleguen en el momento más oscuro de la era Gareth Southgate, la calidad individual de los Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden, Declan Rice y Mason Mount es capaz de tapar las carencias de su mánager.

INGLATERRA DEBERÁ MOSTRAR SU PODERÍO ANTE IRÁN

La cuestión es si el poderío de centro de campo para arriba también opacará las dudas en defensa, donde se prevé que vuelva la defensa de cinco, con hombres irregulares como Eric Dier y Harry Maguire.

Desde la llegada de Southgate, Inglaterra solo ha ido para arriba, con semifinales en Rusia y final en la Eurocopa.

Ahora ya solo vale ganar y reeditar la gloria de 1966.

Irán, por números, no tiene muchos argumentos para sorprender a los ingleses, pero la selección de Queiroz compite por mucho más que solo la gloria deportiva; también lo hace para ser altavoz de las injusticias de su país.

Mientras, Inglaterra tiene su guerra propia, esta vez con la FIFA, quien ha impuesto el uso de unos brazaletes para disuadir a los equipos de protestar contra la violación de los derechos humanos en Catar.

La federación inglesa ha hecho oídos sordos y se enfrentará a las sanciones que sea necesarias.

Alineaciones posibles:

Inglaterra: Pickford; Trippier, Dier, Maguire y Stones, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Kane y Foden.

Irán: Beiranvand; Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi y Amiri.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Al Rayyan Stadium (Doha)