Estos son los partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se jugarán en Acción de Gracias

Es hora de atiborrarnos de algo más que comida.

Cuando llegue el Día de Acción de Gracias el jueves 24 de noviembre, tendremos más acción deportiva en el menú que solo la NFL: también será el día del partido de la Copa Mundial para ocho naciones.

Dado que la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Catar se lleva a cabo durante el invierno por primera vez, también es la primera vez que el torneo cuatrienal tendrá partidos en la fiesta popular.

Aquí hay un vistazo a los juegos de la Copa del Mundo que se jugarán en Acción de Gracias:

SUIZA VS. CAMERÚN - GRUPO G

El Grupo G comenzará la acción con Suiza enfrentando a Camerún a las 5 a.m. ET. Los suizos están clasificados como la nación número 15 en fútbol internacional masculino por la FIFA, mientras que Camerún ocupa el puesto número 43. Encabezada por el cocapitán del Arsenal, Granit Xhaka, y el portero del Borussia Monchengladbach, Yan Sommer, Suiza tiene la calidad para terminar segundo en el grupo. No se espera que los Leones Indomables, encabezados por el portero del Inter de Milán André Onana y el extremo del Brentford Bryan Mbeumo, avancen, pero lucharán por cada punto que puedan obtener.

URUGUAY VS. COREA DEL SUR - GRUPO H

Luego, Uruguay y Corea del Sur comenzarán la acción del Grupo H a las 8 a.m. ET. Uruguay ocupa el puesto 14 con Corea del Sur en el puesto 28. El delantero nacional y leyenda del fútbol Luis Suárez y el reciente fichaje del Liverpool, Darwin Núñez, son jugadores clave a tener en cuenta para La Celeste, mientras que el extremo del Tottenham, Son Heung-min, es el nombre de Corea. Se espera que Uruguay finalice segundo y Corea último, pero la capacidad de Son para alterar un juego por sí mismo será un factor intrigante.

PORTUGAL VS. GHANA - GRUPO H

La acción del Grupo H continúa con Portugal y Ghana enfrentándose a las 11 a. m. ET. Portugal ocupa el puesto 9 y Ghana el 61. El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, es el cabeza de cartel de los portugueses junto con el dúo del Manchester City, Bernardo Silva y João Cancelo. Sin embargo, no descarte a Ghana, ya que recientemente varios jugadores cambiaron de nacionalidad a tiempo para unirse al capitán Thomas Partey, que juega en el Arsenal. Iñaki Williams del Athletic Club de España es uno de ellos. El mediocampista ofensivo del Ajax, Mohammed Kudus, y el extremo del Rennes, Kamaldeen Sulemana, son dos posibles estrellas emergentes a tener en cuenta.

BRASIL VS. SERBIA - GRUPO G

La primera jornada del Grupo G la completarán Brasil y Serbia a las 14:00 horas. ET. Brasil es la nación número 1 del ranking con Serbia en el puesto 21. La profundidad de ataque de Brasil, que incluye estrellas como Neymar Jr., Vinicius Jr., Gabriel Jesus y Raphinha, entre otros, debería ser una exhibición fascinante. Serbia es una nación intrigante con jugadores de calidad en su mejor momento, como el mediocampista del Lazio Sergej Milinković-Savić y tres delanteros de calidad a su disposición: Dušan Vlahović (Juventus), Aleksander Mitrović (Fulham) y Luka Jović (Fiorentina).