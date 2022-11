Copa Mundial 2022: Hoy, Países Bajos vs Ecuador; aquí todos los detalles

Este viernes, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Países Bajos se enfrenta a Ecuador en el estadio Khalifa International, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo A, en el que también están Catar y Senegal, comienza a las 11 a.m. ET / 10 a.m CT.

Ecuador vibró con el doblete de Enner Valencia en la inauguración del Mundial. Y ahora, más que nunca, espera que el artillero se recupere de un golpe en la rodilla y mantenga su idilio con el gol contra Países Bajos el viernes.

El capitán y atacante de 33 años podría ser clave nuevamente en las aspiraciones de la Tri en Catar al medirse el viernes frente a la selección que dirige Louis van Gaal. El que gane quedará con seis puntos y en control absoluto del Grupo A.

Valencia salió a los 77 minutos del partido contra Catar después de recibir un fuerte golpe en la rodilla izquierda y se determinó que sufrió un esguince que lo tiene entre algodones.

“Los estudios mostraron que no tiene lesión, eso es importante, pero el traumatismo es severo y deja resabios en su condición física”, dijo el jueves Gustavo Alfaro, el entrenador argentino de Ecuador.

Alfaro subrayó que, luego del entrenamiento vespertino, tomarán una determinación: “Enner es concreto, si es por él, olvídate, va a jugar”.

Si se recupera como se espera, protagonizará una pulseada con Memphis Depay, el referente ofensivo de la Naranja Mecánica.

Los dos delanteros tienen estilos diferentes — Valencia es más frontal y físico, mientras que Depay es más sutil y habilidoso.

Gracias al doblete de Valencia, Ecuador doblegó el domingo 2-0 a Catar en la apertura del torneo el domingo. Un día después, Países Bajos superó por idéntico marcador al campeón africano Senegal, con tantos postreros de Cody Gakpo y Davy Klaassen.

Los gritos de Valencia le dejaron como el máximo anotador de Ecuador en los cuatro mundiales en los que han dicho presentes, un total de cinco. También se afianzó como goleador histórico de la selección, una cosecha de 37.

Será la primera vez que Ecuador y Países Bajos, tres veces subcampeón, se enfrenten en una Copa del Mundo. Disputaron dos amistosos en en el pasado reciente, con una victoria neerlandesa y un empate.

Ecuador viene de un proceso de renovación bajo la dirección de Alfaro, mientras que Países Bajos, que se perdió el Mundial de Rusia de hace cuatro años, apeló una vez a la sapiencia táctica de Van Gaal, quien dejó momentáneamente el retiro para asumir las riendas del equipo de su país con el objetivo de llevarlo finalmente a la obtención del título.

“Estoy conforme con lo que ha mostrado Ecuador en este torneo, pero frente a una selección que está para campeón del mundo y que viene con la prepotencia bien entendida que da la jerarquía está claro que no somos los favoritos”, dijo Alfaro. “Desde que Van Gaal tomó la dirección técnica ha marcado la pauta y están invictos con 2.6 de promedio de gol por partido”.

Valencia llegó al Mundial cuando atraviesa un buen presente con su club turco Fenerbahce con el que ha marcado 15 goles en 22 partidos en la actual temporada.

Depay, por su parte, ingresó en la segunda mitad contra Senegal. No anotó pero participó en la gestación de ambos goles. El atacante de 28 años viene de una temporada de pocos partidos con el Barcelona debido a problemas musculares. Van Gaal sopesa si lo pondrá frente a Ecuador desde el arranque.

“La lesión te complica para darle la titularidad. Lo primero es ver si puede estar 45 minutos. Y luego tomar la decisión si está para los 90 minutos”, dijo Van Gaal. “Pero he tenido que sacrificar un poco mis principios porque le valoro como un futbolista extraordinario”.

Depay tiene el incentivo de jugar porque le falta un gol más para alcanzar los 43 con la selección. Ello le permitiría dejar atrás a Klaas-Jan Huntelaar en la tabla histórica. Depay también tiene en la mira el récord de 50 que está en manos de Robin van Persie.

Los primeros dos goles internacionales de Depay fueron en el Mundial de Brasil 2014, donde Valencia también anotó dos. Ambos se perdieron la cita de Rusia 2018, ya que sus naciones no se clasificaron.

Por otra parte, es posible que Valencia y sus compañeros del ataque encuentren el viernes mayores dificultades para llegar al arco de Países Bajos, que tiene al central Virgil van Dijk como caudillo.

“Contra Holanda tendremos que ser más efectivos porque no nos van a dejar generar tantas oportunidades”, admitió Alfaro.

¿Y cómo superar a van Dijk?

“Es el mejor central del mundo”, reconoció el lateral Diego Palacios. Pero “somos once contra once... vamos a ver qué pasa”.

“Lo que se viene es grande”, apuntó Gonzalo Plata. “Ese partido será más complicado, eso lo sabemos, pero el enfoque está en ganar, tenemos que trabajar en eso. Hay que estar concentrados al máximo”.

Alfaro dijo que el volante Carlos Gruezo, quien sufrió un desgarro en la pierna derecha a principios de mes y se perdió el partido ante Catar, está recuperado completamente pero aún no ha determinado si jugará contra Países Bajos.