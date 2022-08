Llueven las reacciones a las camisetas que llevará El Tri a Catar

La Selección Mexicana tiene una nueva camiseta de visitante que usará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2022.

La nueva camiseta de la Selección Mexicana fue dada a conocer el 29 de agosto. Está inspirada en los abundantes elementos gráficos de la memoria colectiva prehispánica de México y presenta un diseño que converge con los iconos culturales nacionales.

“Estas representaciones en el 'jersey' de visitante presentan la historia, las raíces y cultura de México, llevando conocimiento y poder a las canchas de Catar, presentando no sólo un uniforme, sino una armadura llena de magia, poder y poesía”, dice el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol.

La Selección Mexicana estrenará esta camiseta en el partido amistoso frente a la Selección de Paraguay, que se llevará a cabo en Atlanta, Georgia, el próximo 31 de agosto.

Este "jersey" ha creado controversias entre los usuarios de las redes sociales, con comentarios como “parece mantel de mesa”. Otra persona destacó que le gusta más el otro diseño.

Pero también hay aficionados a quienes les parece bueno el diseño.

"Ya la vi y me gusta mucho el color. Y me gusta que tiene el sello en el lado del corazón", dijo un aficionado a Telemundo 52. "Eso es algo muy bonito para México. Es el corazón de uno y la verdad, me encanta. Me gusta mucho el color", agregó.

Quizás esta persona se refiera la camiseta oficial que presentó la Federación Mexicana de Fútbol el pasado 9 de julio para la Copa Mundial de la FIFA 2022.

El diseño de esta camiseta está inspirado en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, uno de los dioses más importantes de la cultura maya, según Adidas, la marca patrocinadora.

