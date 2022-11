Copa Mundial 2022: Hoy, Senegal vs Países Bajos; aquí todos los detalles

Este lunes, en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Senegal se enfrenta a Países Bajos en el estadio Al Thumama, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo A, al que también pertenecen Catar y Ecuador, comienza a la 11 a.m. ET / 10 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Los Países Bajos tendrán dos deberes al debutar este lunes en la Copa Mundial contra un Senegal que deberá voltear pronto la página tras perder al delantero Sadio Mané.

El primero es estrictamente futbolero: confirmar que es aspirante al título en Catar, a la par de Brasil, el campeón defensor Francia y Argentina. Los neerlandeses se presentan con cierto sigilo tras el fiasco de perderse el Mundial de Rusia hace cuatro años, pero ahora se encuentran entre los mejores de Europa.

AMBOS EQUIPOS ENFRENTAN DESAFÍOS DIFERENTES

“Creo en este grupo de jugadores”, dijo el técnico Louis van Gaal, de vuelta para una tercera etapa al frente. “Espero algo más que el tercer puesto de Brasil (en 2014). Creo que podemos ser campeones del mundo”.

El segundo propósito de los neerlandeses en el estadio Al Thumama en Doha gira en torno a la catarata de críticas al anfitrión Catar por su historial en materia de derechos humanos y leyes draconianas.

La federación neerlandesa lidera la campaña “One Love” contra la discriminación y se prevé que su capitán Virgil van Dijk lucirá un brazalete con un corazón multicolor, desafiando la directriz de la FIFA de mantener la política al margen del Mundial.

Los brazaletes “One Love” son una expresión de repudio a las leyes de Catar que penalizan la homosexualidad. Los capitanes de Inglaterra y Gales también harán caso omiso de las órdenes de la FIFA y los lucirán en sus debuts el lunes.

Entre los técnicos del Mundial, Van Gaal ha sido uno de los detractores más mordaces sobre permitir que el rico emirato sea sede del torneo, algo que tildó de “absurdo”. Le bajó los decibeles a sus críticas a inicios de esta semana en su primera rueda de prensa en Catar y el domingo declinó responder a más preguntas sobre “temas políticos” en el Mundial.

“No volveré a hablar sobre temas políticos. Me enfocaré en el partido”, dijo Van Gaal. “Y le quiero pedir a todos mis jugadores que hagan eso y se concentren en el partido”.

Enner Valencia convirtió dos goles en el partido inaugural de la Copa Mundial. Mira aquí los goles.

Aunque Van Gaal aparcó entrar en el debate político, la federación de Holanda reiteró que Van Dijk saldrá con el brazalete “One Love” contra Senegal.

El Mundial quizás sea la última gran competición para Van Gaal, de 71 años. El técnico anunció en abril que padecía de cáncer de próstata y que recibía tratamiento con radiación. Valoró su plantel como mejor “en promedio” con respecto al conjunto que llevó a las semifinales en Brasil 2014.

Holanda salió derrotada en tres finales del Mundial, las de 1974, 1978 y 2010. Es temprano, pero el choque contra el campeón de África pondrá a prueba a los neerlandeses para determinar si realmente están para algo grande. El anfitrión Catar y Ecuador completan el Grupo A.

La “Naranja Mecánica” se presenta con una racha invicta de 15 partidos con Van Gaal, pero echará de menos a Memphis Depay contra Senegal, confirmó el técnico. El delantero del Barcelona estaría en condiciones de jugar más adelante.

El técnico de Senegal Aliou Cissé no tendrá esa opción con Mané, dado de baja el jueves.

El delantero de 30 años se operó por una lesión del peroné derecho que sufrió jugando para el Bayern Múnich hace dos semanas, dejando a Senegal sin su principal carta de gol y sin la piedra angular del equipo que se consagró campeón en la Copa Africana en febrero — el primer gran título conquistado por este país.

“Es una gran pena por Sadio Mané y es una pena por el equipo. Y será un desafío tremendo para nuestro equipo”, dijo Cissé. “Todos los técnicos arman a sus equipos en torno a su mejor jugador. Pero tenemos un gran grupo, y nuestra condición de campeones de África nos hace sentir con mucha confianza sobre nuestro potencial”.

Ecuador mostraba su superioridad ante la selección catarí y Enner Valencia marcó de cabeza el segundo gol para la selección sudamericana. Mira el video.

La ausencia de Mané también impidió cristalizar un mano a mano contra Van Dijk, su ex compañero en el Liverpool y que disputará su primer Mundial con 31 años. Van Dijk contó que había charlado por teléfono con Mané al día posterior de la lesión para consolarle.

“Me pongo triste por él”, dijo Van Dijk. “Sé cuán duro trabajó por esto y quiere ser el referente de Senegal y lo ha sido los últimos años”.

“Sin duda que será una baja importante para ellos... ojalá podamos beneficiarnos un poco de eso”.