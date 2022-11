Copa Mundial 2022: Hoy, Uruguay vs Corea del Sur; aquí todos los detalles

Este jueves, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Uruguay se enfrenta a Corea del Sur en el estadio Education City, en Doha.

El partido correspondiente al Grupo H, en el que también están Portugal y Ghana, comienza a la 8 a.m. ET / 7 a.m CT.

Diego Alonso pregona que hay una cosa que distingue al jugador uruguayo: La selección es prioridad.

El técnico que sustituyó al legendario Óscar Tabárez en el banquillo de la Celeste —para salvar la clasificación en el tramo final de las eliminatorias— insistió en ese aspecto en la víspera del debut contra Corea del Sur en la Copa del Mundo, y en una referencia a los históricos del equipo en Qatar.

“Siempre tienen la cabeza en la selección”, subrayó.

Uruguay se estrena en su cuarto Mundial consecutivo con Luis Suárez y Edinson Cavani, los máximos goleadores de la selección que pasan de los 35 años. Ambos llevan nuevamente el estandarte en la que posiblemente sea su última travesía mundialista.

Aunque Alonso aseguró que no será hasta el último entrenamiento del miércoles cuando defina el once titular, todo apunta a que contra Corea del Sur saldría con una formación de 4-2-2, con Suárez y Cavani al frente del ataque suplidos desde la medular por los volantes Federico Valverde y Rodrigo Bentancur.

“Nos sentimos con mucha tranquidad porque el equipo tiene gol y variantes”, indicó Alonso. “Y jugadores de segunda línea que nos ayudarán a ser un equipo más competitivo”.

Suárez es el máximo goleador de Uruguay, con 68 en 134 partidos. Cavani es el segundo, con 58 en 133 encuentros. Suárez, ex del Barcelona y Atlético de Madrid, suma siete goles en los mundiales y está a uno de empatar al máximo goleador uruguayo en copas del mundo, Óscar Míguez, campeón de 1950.

Tras desligarse de sus respectivos clubes en Europa y pasar por momentos de lesiones, Suárez y Cavani se enrolaron con nuevos clubes para estar a ritmo a pocos meses del Mundial.

Otro de los grandes referentes y que también disputará su cuarta cita mundialista al hilo, el capitán Diego Godín, también debió pasar por una larga recuperación de una tendinitis y estar listo para Qatar.

La sorpresiva caída de la Albiceleste en el primer duelo en el Mundial de Catar 2022, causó desconcierto en los hinchas en el Estadio Lusail.

Alonso valora esa dedicación.

Por otro lado, Uruguay no podrá contar ante los surcoreanos con Ronald Araújo. El zaguero del Barcelona sigue su recuperación tras someterse a una cirugía por una lesión en el muslo derecho sufrida en un amistoso semanas previas al viaje.

“Ronald viene evolucionando... su cuerpo nos va a decir el momento en que esté listo”, para jugar, indicó Alonso, quien tendrá sobre sus hombros el reto de dirigir a una selección que estuvo por poco más una década bajo Tabárez.

Suárez, Cavani, Godín; el defensor Martín Cáceres y el portero Fernando Muslera son los sobrevivientes de esa era. Con Tabárez, Uruguay alcanzó las semifinales en Sudáfrica 2010, los octavos en Brasil 2014 y cuartos en Rusia 2018.

El zaguero alemán mostró sus cualidades para marcar a los rivales y de paso presumió, a su manera, la velocidad que tiene.

El choque abre el Grupo H, que completan la Portugal de Cristiano Ronaldo y la combativa Ghana.

“Tenemos mucha ilusión y sabemos donde debemos llegar pero lo más importante para nosotros ahora es el partido de mañana (jueves)”, sentenció Alonso. “Ese es el partido importante y el mensaje que hemos transmitido es que no podemos perder de vista lo más próximo”.

Corea del Sur llega a su 11ma Copa del Mundo encabezado por su estelar delantero Son Heung-min, quien estará en los reflectores no sólo por lo que pueda aportarle a su equipo. El capitán de 30 años jugará con una máscara después de someterse a una cirugía tras sufrir una fractura en la cuenca del ojo izquierdo.

Los uruguayos destacan la figura de Son, pero consideran que no solamente pueden preocuparse por el atacante del Tottenham.

“Nos enfrentamos a una gran selección competitiva, dinámica, con jugadores desequilibrantes”, afirmó Godín, aunque señaló que han estado enfocados “en lo que tenemos que hacer nosotros”.

Uruguay y Corea del Sur se han enfrentado dos veces en la historia de los mundiales, con victorias en ambos casos para los sudamericanos.

Uruguay sacó su pasaje a Qatar después de superar una eliminatoria que se le complicó en la recta final, y eso lo destacó el miércoles el timonel de los coreanos, el portugués Paulo Bento. “Demuestra la cualidad y autoridad del equipo”, apuntó.