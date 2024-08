Cómo ver las finales de fútbol olímpico por Telemundo

Telemundo, la casa de los deportes transmitirá los partidos por el tercer lugar (bronce) y las finales del torneo de fútbol (plata y oro) en los Juegos Olímpicos París 2024.

La final masculina Francia vs. España será el viernes 9 de agosto a las 12 p.m. hora del este y la final femenina Brasil vs. EEUU se jugará el sábado 10 de agosto a las 11 a.m. hora del este.

Los presentadores de Telemundo cubrirán en directo las finales masculina y femenina en vivo desde el Parque de los Príncipes en París.

Dentro de los presentadores se encuentra Andrés Cantor, ganador de un premio Emmy y miembro del Salón de la Fama, que ha seguido de cerca a los equipos contendientes durante todo el torneo.

Desde el estadio Manuel Sol, futbolista olímpico y experto analista, y Natalia Astrain, entrenadora de fútbol profesional y analista, para narrar toda la acción en directo.

Carlos Yustis, reportero especializado en fútbol, también estará sobre el terreno, captando la emoción y las celebraciones en Francia para transportar a los telespectadores a casa.

Después de cada partido, Telemundo hará la retransmisión de la ceremonia de entregas de medallas de oro y plata.

Sigue cada minuto de la cobertura y únete a la conversación a través de Telemundo.com, Telemundo App, y @TelemundoDeportes en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube.