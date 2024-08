Telemundo Deportes presenta un fin de semana con gran cobertura de la Liga Premier

Telemundo continúa siendo la casa exclusiva en español de la Premier League con la transmisión de la segunda jornada de la liga inglesa.

Este sábado 24 de agosto, los aficionados podrán disfrutar del enfrentamiento entre el Manchester City e Ipswich Town a las 9:55 a.m. a través de Peacock, con el programa previo comenzando a las 9:30 a.m.

La cobertura completa de la Premier League estará disponible en Telemundo, Universo, Peacock y la app Telemundo durante toda la temporada.

El Manchester City, defensor del título, abre la temporada en casa con la vista puesta en lograr un histórico quinto campeonato consecutivo de la Premier League.

Por otro lado, el Ipswich Town, que regresa a la máxima categoría después de 22 años, buscará su primer triunfo de la temporada en este emocionante regreso.

La segunda jornada también promete ser un espectáculo para los seguidores de la liga con un duelo entre entrenadores españoles: Aston Villa, que sorprendió al terminar en cuarto lugar la temporada pasada, intentará consolidar su posición en la Premier League.

Arsenal, por su parte, se mantiene invicto como visitante en 2024. Liverpool, tras una victoria en su primer encuentro fuera de casa, se presenta en Anfield bajo la dirección de Arne Slot, quien ha tomado el relevo de Jürgen Klopp después de nueve años en el banquillo.

La cobertura de Telemundo Deportes, dirigida por la talentosa Carlota Vizmanos, incluirá los programas previos y posteriores característicos de la cadena, como "La Liga Premier: Extra" y "3er Tiempo".

Los seguidores podrán seguir de cerca a los jugadores y entrenadores hispanos de la liga a través de informes, análisis y entrevistas exclusivas.

Calendario de la Segunda Jornada de la Liga Premier:

Manchester City vs. Ipswich Town Fecha: Sábado, 24 de agosto Hora: 9:55 a.m. (ET)

Previa: 9:30 a.m. (ET) en "La Liga Premier: Extra"

Todos los horarios están sujetos a cambios, así que se recomienda a los aficionados estar atentos a las actualizaciones.