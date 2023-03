Lo que deja “Argentina, 1985”, según uno de los fiscales del juicio: “la democracia puede controlar al poder”

MIAMI - Dos fiscales y un equipo de jóvenes asistentes llevaron a juicio a los integrantes de las tres juntas militares que impusieron una feroz dictadura en Argentina entre 1976 y 1983. La película “Argentina, 1985” retrata la epopeya jurídica que puso tras las rejas a algunos de los militares acusados, encabezada por el fiscal Julio Strassera, interpretado por el actor Ricardo Darín, y su asistente, el también fiscal Luis Moreno Ocampo, protagonizado por Peter Lanzani.

El largometraje dirigido por Santiago Mitre está nominado al Premio Oscar a la Mejor Película Internacional, donde aparece como una de las favoritas. La ceremonia de entrega de los galardones será este domingo en Los Ángeles.

TELEMUNDO Digital habló en exclusiva con Luis Moreno Ocampo, quien hoy radica en Estados Unidos, donde escribe un libro y da clases en Harvard University.

EL ACTOR PETER LANZANI PROTAGONIZA AL FISCAL LUIS MORENO OCAMPO

“Lo que más me impacta de la película es que cruza el tiempo. En 1985 los medios de comunicación pudieron mostrar lo que era el juicio. Gente que no creía en lo que había pasado cambió su forma de pensar. Ahora, la película hace magia porque cruza el tiempo porque les explica a los jóvenes lo que pasó antes de que ellos nacieran”, dijo desde su casa en Malibu, California.

“Y eso es importante porque los jóvenes de 20 o 30 años creen que la democracia es normal. Y no es normal. La democracia exige una lucha permanente y hay que entenderla. Y tiene muchos problemas pero eso no quita que haya que seguir entendiéndola y hacerla mejor. Y (Santiago) Mitre hace un esfuerzo enorme en explicar de una forma interesante a los jóvenes lo que pasó hace 40 años”.

Consultado sobre el impacto en lo personal de la película, dijo: “Para mi, que lo que hicimos en 1985 tenga vigencia hoy, es personal, porque yo, en 1985 dormía soñando con los problemas del juicio. Para mí, el juicio cambió mi vida personal. Que eso es lo que refleja la película y los jóvenes lo entiendan, es personal. Nunca había pasado que un actor hiciera de mí, fue raro. Peter Lanzani era Moreno Ocampo y está bien porque ahora estoy eternizado en la cara de Peter Lanzani porque es buen mozo, tiene 32 años y ése es Moreno Ocampo (risas)”.

Explicó que conoció a Lanzani después del rodaje de la película y que Mitre le mostró el guión y que el director aceptó algunas sugerencias.

Moreno Ocampo, de 70 años, recordó que a fines de los setentas “yo me había recibido de abogado y tenía una fábrica de muebles…estudiaba y enseñaba…y en 1980 un profesor me invitó a ingresar a la Procuración de la Nación y así fue que ingresé al Poder Judicial”.

“En 1984, Julio Strassera me llama y me pide que yo lo ayude, y como la película muestra, yo le dije “Julio, yo nunca hice un caso en mi vida” y me respondió “mejor, porque si lo hacemos como se hace normalmente no lo llegamos. Tenemos que investigar esto en cuatro meses y no podemos contar con la policía así que inventá lo que puedas”.

El equipo legal lo integraron con chicos jóvenes, como lo muestra la película, “porque los más veteranos no querían trabajar con nosotros”.

Para Moreno Ocampo, el juicio a las juntas militares “es una muestra de que la democracia puede controlar al poder. Y eso es vigente. Y también es una muestra que la alternativa a la democracia es la tiranía. Y eso también es vigente”.

“La democracia está en riesgo en todo el mundo. En Brasilia hubo un movimiento de gente furiosa contra la democracia y dos años antes había pasado lo mismo en Washington. En Israel hay gente que se manifiesta para proteger a la Corte Suprema. En el mundo la democracia está en tensión porque básicamente porque, en parte, lo que fomenta Internet son las tribus, donde hablamos solamente con los que están de acuerdo con nosotros entonces nos hace intolerantes a lo diferente”.

“Y la democracia es un sistema no para vivir con amigos, sino para vivir con gente que no nos gusta, pero vivimos en paz. Y por eso creo que el mensaje de “Argentina, 1985” es un mensaje para el mundo 2023”.

Moreno Ocampo tocó un tema muy candente en Estados Unidos, el de la brutalidad policial y los extremistas. Y lo relacionó con “Argentina, 1985”.

“La película enseña algo útil a Estados Unidos. Porque la justicia norteamericana condenó al oficial de policía que mató a George Floyd, funcionó. La justicia norteamericana condenó a los líderes de Oath Keepers por su participación en la toma del Capitolio. Lo que falta es entender qué le pasa a esta gente, a quienes atacaron al Capitolio, qué les pasa a estos policías”.

“Una cosa que hace la película es que nos ayuda a entender a las diferentes personas. Nos da una idea de qué le pasó a las familias normales en Argentina que les gustaba la ley pero tenían miedo de investigar a los militares. Mi familia militar, que estaba ofendida porque los investigaran”.

“Por eso la película explora no solamente el juicio sino el contexto social. Y me parece que lo que falta en Estados Unidos es entender el contexto social. Esa gente que fue al Capitolio no son enemigos, son equivocados. Ese policía que mató a George Floyd tiene que estar preso pero expresa una actitud y tenemos que entenderla para cambiarla”.