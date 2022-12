Bad Bunny anuncia su retiro para el 2023 tras coronarse como el Mejor Artista de Billboard

El cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció recientemente su retiro en el 2023 en una entrevista con la revista Billboard, luego de romper las tablas de la música al coronarse como el Mejor Artista del Año de 2022

La superestrella gobierna la lista de mejores artistas de fin de año de Billboard por primera vez y su exitoso lanzamiento “Un verano sin ti” es el número 1 de fin de año en el resumen de álbumes de Billboard 200, lo que le reivindica como uno de los exponentes del género urbano más influyentes.

Esta es la primera vez que un cantante hispano es el artista principal del año y logra que un conjunto que, en su mayoría es en español, sea nombrado el álbum más grande del año, informó Billboard.

¿SE RETIRA BAD BUNNY PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Pero el rapero, en una reciente entrevista con esta revista, también confesó su intención de retirarse de la música en el 2023 por motivos de su salud física y emocional.

“Me tomaré un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, y disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo.Te has esforzado mucho”, reveló el conejo malo.

Lo que parece indicar que que no estará sacando música hasta le 2024 para que sus fanáticos vean qué sorpresas traerá el cantante.

El puertorriqueño admitió que no busca nada para el próximo año, situación similar a la que le ocurrió cuando colaboró con Drake en uno de sus temazos: MIA.

"Ahora es diferente. Ahora todos, el artista más grande que puedas imaginar, quiere colaborar conmigo”, dijo.

“UN VERANO SIN TI”: 13 SEMANAS EN LA CIMA DE LA LISTA DE BILLBOARD

Pese a toda la controversia que esto ha generado, no todas las noticias son malas. La revista reveló que el puertorriqueño de 28 años es uno de los mejores artistas de fin de año gracias en gran parte al extraordinario éxito de su segundo No. 1 en el Billboard 200, “Un Verano Sin Ti” , y su gran cantidad de éxitos en la lista de canciones Billboard Hot 100.

El exitoso álbum “Un Verano Sin Ti” debutó en el No. 1 en el Billboard 200 con fecha del 21 de mayo y pasó 13 semanas no consecutivas en la cima de la lista, la mayor cantidad de semanas en el No. 1 desde 2016.

Benito Antonio Martínez Ocasio tampoco abandonó las dos primeras posiciones de la lista semanal en su primeras 24 semanas, convirtiéndose en el primer álbum en pasar sus primeros seis meses entre los dos primeros, según el magacín.

DE PALO EN PALO EL CANTANTE PUERTORRIQUEÑO

Un Verano Sin Ti también se posicionó como el segundo álbum en español en alcanzar el número 1 en el Billboard 200 semanal, luego de El Ultimo Tour del Mundo de Bad Bunny en 2020, se indicó.

El boricua también se benefició del éxito continuo de cuatro de sus otros álbumes: YHLQMDLG, El Ultimo Tour del Mundo, X 100PRE y la trilogía de aniversario en caja, todos los cuales se ubicaron en el Billboard 200 durante el año de seguimiento 2022.

En total, Bad Bunny coloca cuatro álbumes en la lista Billboard 200 Albums de fin de año: Un Verano Sin Ti (No. 1), YHLQMDLG (No. 36), El Ultimo Tour del Mundo (No. 69) y X 100PRE (No.165), de acuerdo con datos de la revista.

El año pasado, los principales Apple Music Awards fueron para tres artistas: Olivia Rodrigo, H.E.R y The Weeknd. Este año, solo hay uno: Bad Bunny.

En el resumen de Hot 100 Songs de fin de año, Bad Bunny coloca siete títulos, encabezados por "Me Porto Bonito", con Chencho Corleone, en el puesto 20. Impulsado por el éxito de las 24 canciones que colocó en el Hot 100 durante la lista. año, Bunny es el número 1 en el resumen de Hot 100 Artists para 2022.

Bad Bunny es, además, el mejor artista masculino de 2022 por primera vez, mientras que Taylor Swift es la mejor mujer (Nº 2 en la lista general), Glass Animals es el mejor dúo/grupo (Nº 18 en general) y Latto lidera el Top 2022 Lista de nuevos artistas (n. ° 34 en general).

Es la primera vez de Bad Bunny como el mejor hombre del año, mientras que para Swift, es su sexta vez como la protagonista femenina (también fue la mejor en 2020, 2018, 2015, 2013 y 2009).