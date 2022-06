Bodas con temática de Elvis Presley en Las Vegas podrían llegar a su fin

Las capillas de amor de Las Vegas que usan la imagen de Elvis Presley podrían convertirse en "Heartbreak Hotels".

La compañía de licencias que controla el nombre y la imagen del fallecido cantante está ordenando a los operadores de capillas de la "ciudad del pecado" que dejen de usar a Elvis en ceremonias temáticas, informaron medios locales. Authentic Brands Group envió cartas de cese y desistimiento a principios de mayo a varias capillas, que se espera que cumplan ahora.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Con Elvis Presley tan estrechamente ligado a la industria de las bodas en Las Vegas, algunos dicen que la medida podría diezmar sus negocios.

“Somos un negocio familiar, y ahora nos juntamos con los perros grandes”, dijo Kayla Collins, quien opera LasVegasElvisWeddingChapel.com y Little Chapel of Hearts con su esposo. “Ese es nuestro pan y mantequilla. No lo entiendo, estábamos volviendo a nuestro ritmo a través del COVID, luego sucedió esto”, agregó.

La secretaria del condado de Clark, Lynn Goya, quien dirigió una campaña de marketing que promocionaba Las Vegas como destino de bodas, destacó que la orden de que las capillas dejen de usar la imagen del artista no podría haber llegado en un peor momento para el sector.

La industria de bodas de la ciudad genera $2 mil millones al año, y las autoridades dicen que las bodas con el tema de Elvis representan una cantidad significativa de las ceremonias realizadas.

“Podría destruir una parte de nuestra industria de bodas. Varias personas podrían perder su sustento”, reiteró Goya.