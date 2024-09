Charly García, el legendario rockero argentino, lanza nuevo disco

BUENOA AIRES - El nuevo álbum del inclasificable Charly García, uno de los más destacados músicos de la historia argentina, se convirtió en menos de 48 horas en un gran éxito en el país suramericano, tanto en ventas como en reproducciones en línea, según informó este viernes la discográfica Sony Music.

"La lógica del escorpión", el primer trabajo del músico de 72 años después de su anterior disco de estudio, "Random" en el 2017, situó sus 13 canciones entre las 50 más escuchadas en Argentina en la plataforma Spotify, donde fue publicado el miércoles a las 9 pm hora local.

Incluso, la que abre el disco, "Rompela", es la número 5 entre las más reproducidas en el país suramericano.

Además, las 7,000 unidades de la "edición deluxe" numerada y limitada están a punto de agotarse.

La nueva producción del artista combina temas inéditos con versiones de canciones propias y de artistas como John Lennon, Luis Alberto Spinetta y Roger McGuinn.

El disco cuenta también con la participación de colaboradores como David Lebón y Pedro Aznar, que acompañaron a García en el reconocido grupo Serú Girán, además de otros como Fito Páez e Hilda Lizarazu.

"Un nuevo hito en la historia del gran Charly, como cada obra que hizo en su vida", describió la discográfica, que explicó que una de las canciones cuenta con la voz del fallecido Luis Alberto Spinetta, gracias a una vieja grabación del 'Flaco'.

El nuevo álbum fue producido por el cantante, que contó con el apoyo de Matías Sznaider como ingeniero de grabación y mezcla.

Este lanzamiento marca el regreso de García tras un extenso periodo de silencio, durante el cual se enfrentó a varios problemas de salud, incluidas complicaciones derivadas de una operación de cadera que lo mantuvo hospitalizado en repetidas ocasiones.

Los rumores acerca de su estado real quedaron disipados cuando en marzo pasado empezaron a verse algunas imágenes públicas suyas y se conoció que estaba a punto de lanzar un nuevo trabajo, que es el que hoy ve la luz.

García, autor de canciones históricas como "Demoliendo hoteles", "Rezo por vos" y "Nos siguen pegando abajo", cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como "Clics modernos" (1983) y "Say No More" (1996).

También lideró las míticas bandas Serú Giran y La Máquina de Hacer Pájaros, además de haber formado el dúo con Nito Mestre, Sui Generis.