El emotivo mensaje de Cristina Porta a Maripily que causa furor en redes sociales

PUERTO RICO - La exintegrante de La Casa de los Famosos, Cristina Porta, le dedicó el miércoles un emotivo mensaje a Maripily Rivera en sus redes sociales.

Porta estuvo varios días en la Isla para compartir junto al huracán boricua y otros participantes del "reality" como Rodrigo Romeh y Clovis Nienow. Además, formó parte de las comedias de Raymond y sus Amigos.

"La vida nos juntó para vivir una de las experiencias más fuertes de nuestra vida. Recuerdo como la primera semana estábamos en el mismo grupo y tú me despertabas en la madrugada para hacer la prueba. Pasó el tiempo y veía que teníamos muchas cosas en común: valentía, fuerza y un carácter explosivo. Para los ojos de muchos, las más locas. Para los ojos de otros, las más auténticas", lee parte de la publicación.

"También nos juzgamos, nos atacamos y nos equivocamos la una con la otra. Perdón por no poder verte por dentro como lo hago ahora", añadió.

Por su parte, Maripily comentó la publicación: “Omg!! me haces llorar con tus hermosas palabras amiga @cristiporta demás está decirte que te has convertido en otra hija que me regaló la vida y aquí tienes otra familia más que te abraza fuertemente con un hogar que decimos La Isla Del Encanto Puerto Rico”.