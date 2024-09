Dave Grohl, líder de Foo Fighters, anuncia que tiene una bebé fuera de su matrimonio

NUEVA YORK - El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, reveló este martes que tiene una bebé fuera de su matrimonio de 21 años.

Grohl, de 55 años, dio a conocer la noticia en un comunicado publicado en Instagram el martes, en el que escribió que "recientemente se convirtió en padre de una nueva hija, nacida fuera de mi matrimonio".

"Planeo ser un padre cariñoso y comprensivo para ella. Amo a mi esposa y a mis hijas, y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperar su confianza y ganarme su perdón", escribió. "Estamos agradecidos por su consideración hacia todos las niñas involucradas, a medida que avanzamos juntos".

Un representante de Grohl no compartió ningún comentario adicional.

Foo Fighters lanzó en junio de 2023 un nuevo disco, "But Here we are", el primero tras la muerte accidental del baterista y confundador Taylor Hawkins y dieron conciertos en EEUU y Europa de mayo a septiembre, y en Australia y Nueva Zelanda de noviembre a enero de este año.

El músico no reveló en su publicación ninguna información adicional sobre la madre de su hija más reciente.

Grohl, fundador de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, lleva casado con su segunda esposa, Jordyn Blum, más de dos décadas.

La pareja tiene tres hijas: Violet Maye, de 18 años, Harper Willow, de 15, y Ophelia Saint, de 10.