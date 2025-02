“La tipa que está en el espejo me cae bien”: Ednita Nazario goza su soltería

MIAMI - Mientras presenta su gira de conciertos "Amor/Desamor" en diversas ciudades, la cantante puertorriqueña Ednita Nazario confiesa que se encuentra disfrutando su soltería.

Así que mientras canta para sus seguidores sobre todo el espectro de emociones que provocan tanto el amor como el desamor, la vocalista descubre esta "nueva etapa".

"Este momento de mi vida es un momento de mucha armonía. Por primera vez, llevo varios años que estoy sola, estoy soltera, no tengo pareja. Pero la tipa que está en el espejo me cae bien", aseguró entre risas en entrevista con TELEMUNDO Digital.

Sin embargo, afirma que ni tiene temor, ni se ha sentido sola por no tener pareja. Pero a la vez, no descarta volverse a enamorar.

"No me ha dado temor, no me he sentido sola, no me he sentido aislada. Al contrario, le he tomado el gusto a esta etapa que estoy viviendo. Que no necesariamente tiene que ser para siempre, porque yo no me cierro a la posibilidad de volverme a enamorar", indicó la intérprete de "Quiero que me hagas el amor" y "No te mentía".

"Yo no estoy enamorada en este momento, pero estoy enamorada de lo que estoy viviendo, porque es nuevo. ¡Y es divertido!", declaró la ponceña.

Y lo que más goza, dice, es "la libertad de movimiento".

"No tengo que explicarle a nadie, no tengo que estar pendiente a nadie. Y no se trata de que yo resienta a la pareja, al contrario, a mí me fascina estar en pareja. Pero esto es nuevo, esta etapa de mi vida, esta quietud de poder encontrar momentos de introspección", confesó.

Ednita Nazario presentaría su concierto "Amor/Desamor" este viernes en Nueva York, y se espera que llegue a la Ciudad de México el 28 de marzo.