Fiscal General de México investiga a Gloria Trevi por presunta defraudación de impuestos

CIUDAD DE MÉXICO — La estrella mexicana Gloria Trevi deberá hacer frente nuevamente a la justicia por un caso de presunta defraudación fiscal en México.

El proceso está a cargo de la Fiscalía General que le abrió una investigación por supuesta defraudación de impuestos, dijo el martes a The Associated Press un agente federal que habló en condición de anonimato por no estar autorizado a dar declaraciones a la prensa.

La investigación se da tras una denuncia que presentó en el 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, contra la artista por presunta evasión fiscal. La cantante dijo en un comunicado que ya se presentó ante la Unidad de Delitos Financieros de la FGR.

Trevi dijo a través de una de sus cuentas sociales que "el monto que dice pendiente de impuestos es de $564,000 pesos mexicanos. Ese sería el monto total del adeudo. Y yo creo tener un saldo a favor con la autoridad fiscal mexicana, el SAT, de poco más de un millón de pesos".

"Estoy con mis abogados -añadió- viendo opciones legales pero la idea es aclarar cualquier duda que exista y en su caso, pagar los impuestos que corresponda en México y en el cualquier parte del mundo".

La cantante dijo que las cifras "se cuadrarán" con el fisco mexicano y añadió que "no seremos como otros que incumplen con sus impuestos".

En el 2000, la artista fue detenida junto a otros colaboradores en Brasil por supuesta corrupción de menores.

Trevi estuvo casi cinco años en prisión, entre Brasil y México, y en el 2004 fue exonerada de los delitos de rapto y corrupción de menores. Tras esos años retomó su carrera musical en México.