Sin “príncipes azules” ni mujeres sumisas: “La Jefa” se aleja de los estereotipos de la telenovela

CIUDAD DE MÉXICO - La nueva serie de Telemundo, "La Jefa", se estrena el próximo 18 de febrero en medio de las críticas encabezadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a este tipo de producciones que normalizan actividades criminales, aunque los protagonistas aseguran a EFE en su rodaje que estas todavía pueden ser muy educativas.

"Es algo que se está viviendo tan fuertemente en el país (la criminalidad), que es difícil no ponerlo en la mesa y decir: 'No hagamos cosas que hablen de eso'. Pero creo que también es importante 'espejear' al público, estas novelas se encargan de eso, de mostrarle al público realmente lo que está pasando", explica Iván Arana, actor que da vida a "Eduardo Torres" y que ha participado en series como "El Señor de los Cielos".

Detrás de sets con escenas de coches de policías, hospitales recreados fielmente y algún otro emplazamiento más, está todo un equipo tratando de hacer series "que son muy cercanas a las telenovelas" e intentan lograr una evolución en el género, admite Arana.

"Quiero creer que estoy ayudando a dar una evolución a la televisión, quiero que las telenovelas se cuenten también de otra manera, el ojo humano ha cambiado, a la gente ya no le puedes dar lo mismo de antes", detalla el intérprete sobre la competencia en los contenidos audiovisuales.

Este tipo de producciones han tratado en los últimos años de romper algunos estigmas del país y de cambiar el curso de sus historias, por ejemplo, al integrar más protagonistas principales femeninos como en "La Jefa", que sigue a "Gloria Guzmán" (Fabiola Guajardo), la viuda de un policía corrupto que al morir dejará muchos enemigos, quienes la perseguirán a ella y a su familia.

Para Pepe Gámez, otro de los actores del reparto, este tipo de ficciones están dando a conocer México en países como España o de "todos los continentes" a un público que se "engancha con lo que pasa en México".

"Mucha gente dice: '¿Por qué muestran eso?' Es una historia, es ficción. Hay cosas que son muy parecidas o reales con lo que sucede en nuestro país, pero es una ficción que viene acompañada de grandes cosas positivas que podemos rescatar", argumenta sobre el impacto educativo que pueden tener estas series.

ROMPER CON LAS HISTORIAS DE PRINCESAS

Frecuentemente, las telenovelas mexicanas habían acostumbrado a contar historias de "príncipes azules" en las cuales las mujeres quedaban relegadas a un segundo plano con relatos dependientes de los personajes masculinos, tendencia que ha cambiado al igual que los valores de la sociedad, según el reparto femenino de "La Jefa".

"Lo del príncipe azul, ya no compramos ese cuento. Eso ya pasó de moda, pasó de época totalmente, y en esta serie se ve muy bien eso, donde la mujer espera por ese príncipe azul, pero se da cuenta que no existe y que no hay que esperar por ninguno", defiende la intérprete cubana Yany Prado.

Un cambio de rumbo para los personajes femeninos con el que también coincidió la protagonista Guajardo, quien considera que siempre hubo personajes "fuertes y con coraje como es la mujer actual", pero ahora afirma que "la situación ha mejorado".

"Han empezado a tratar a la mujer desde hace unos 7 años para acá como es, sin caricaturizarla o sin ser princesa de Disney, (ahora es una mujer) fuerte, que lucha por sus hijos, ideales y por lo que quiere", afirma.