De la música a la política: el impacto de los artistas urbanos puertorriqueños en 2024

La música urbana no solo está dominando las listas de popularidad, sino que también se ha convertido en un potente vehículo para la expresión política y social en el 2024.

Artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Calle 13, Nicky Jam y Anuel AA han utilizado sus plataformas para abordar temas cruciales, resonando con una audiencia global que busca un cambio.

Bad Bunny: críticas en contra del gobierno de Puerto Rico y su nuevo tema

El artista de música urbana, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, expresó su profunda preocupación por la situación que enfrenta Puerto Rico en medio de constantes apagones, cierres de negocios, problemas económicos y de infraestructura que afectan a la isla.

Durante su participación en el podcast “El Tony Pregunta”, Bad Bunny se mostró visiblemente conmovido al reflexionar sobre el futuro de su tierra natal.

“Puerto Rico no se merece esto que se vive a diario. Yo tengo un sueño y es el de vivir aquí por siempre y que la gente que amo viva aquí por siempre. Yo realmente me preocupo por Puerto Rico...el boricua no merece esto”, comentó el artista entre lágrimas.

En su conversación, el artista también hizo un llamado a los jóvenes puertorriqueños para que se movilicen y participen activamente en las elecciones generales del próximo 5 de noviembre.

Además, su más reciente canción, "La Velita", ha capturado la atención del público por la letra que refleja el deseo de cambio y esperanza en tiempos difíciles.

El exponente urbano se conmovió hasta las lágrimas.

Rauw Alejandro: llama a votar con conciencia

El cantante Rauw Alejandro sorprendió el sábado a su audiencia en el Global Citizen Festival en Nueva York con un poema que abordó temas como la importancia de votar de manera consciente y de rechazar las promesas vacías.

Además, el artista se pronunció abiertamente a favor de un cambio en Puerto Rico, expresando en su red social X: "¡Puerto Rico, yo estoy a favor del cambio! ¡YA ES HORA!"

Durante su intervención en el evento, el artista instó a los presentes a reflexionar sobre el impacto de sus acciones y a no dejar que los privilegios les impidan ser empáticos.

El poema fue recibido con aplausos y elogios de los asistentes. "Recapacitémonos y acordémonos de todo lo que nos han hecho pasar, y pensemos en nuestro futuro antes de salir a votar", dijo Rauw en un llamado a la acción política responsable.

Cerrando su intervención, el cantante enfatizó el papel crucial de la educación en la construcción de una sociedad más equitativa: "En nuestra generación está el cambio de nuestra sociedad, plantemos educación, para recoger igualdad, que el conocimiento es la llave de la libertad."

Nicky Jam y Anuel AA: y su respaldo a Donald Trump

Nicky Jam, conocido por sus letras que conectan con el corazón del público, ha estado en el ojo público no solo por su música, sino también por su respaldo a Donald Trump en un evento reciente en Las Vegas. Su apoyo ha generado críticas y debates sobre la influencia de los artistas en la política.

Anuel AA, por su parte, mostró su respaldo a Trump en un evento en Pennsylvania, lo que ha provocado una respuesta variada entre sus fanáticos, evidenciando la polarización política que existe en la isla.

Trump dice que no sabe quiénes son, pero que "son buenos para el voto puertorriqueño".

Varios de estos artistas han unido fuerzas en proyectos conjuntos que combinan sus estilos únicos con un mensaje poderoso.

Esta tendencia no solo ha creado música impactante, sino que también ha fomentado un sentido de comunidad entre los artistas y sus seguidores.

A medida que el 2024 avanza, los artistas de música urbana puertorriqueña continúan demostrando que su impacto va más allá del escenario.