Tras 20 años entrevistando a centenarios y visitando "zonas azules," las áreas del mundo donde la gente tiende a vivir más tiempo, Dan Buettner descubrió algo que no esperaba.

"Cuando se toman datos mundiales sobre la felicidad y se controla todo lo demás, se observa que las personas que viven cerca del agua son más felices que las que no," afirma Buettner.

De hecho, las cinco Zonas Azules (Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Loma Linda, California, EEUU; Ikaria, Grecia; Nicoya, Costa Rica) están en el agua.

Aunque existen varias teorías sobre el porqué de esta situación, el resultado final está claro.

"Puede que sea el efecto tranquilizante del agua o puede que el clima se modere gracias al agua," dice Buettner. "Pero parece que nos hace más felices."

Y la felicidad no es el único efecto secundario positivo de vivir junto al agua. Una revisión sistemática de 2017 publicada en BMJ Open descubrió que pasar tiempo cerca de costas, lagos o ríos puede "promover la salud y el bienestar y prevenir enfermedades."

Buettner vive en Miami Beach, y dice que la geografía juega un papel importante en su bienestar. Pero "no se trata tanto del agua en sí," afirma. En cambio, atribuye el mérito a la atractiva ubicación y al clima, que le ayudan a llevar un estilo de vida saludable.

"Ahora mismo estoy mirando al océano, donde nado todos los días, y a la playa por la que camino todos los días», cuenta a Make It. "He elegido intencionadamente un lugar en el que es muy fácil y apetecible hacer actividad física todo el año sin realmente esforzarse."

Su objetivo es moverse a diario realizando actividades que le gustan, como el stand-up paddle surf, o ejercicios de menor intensidad, como caminar.

"La clave no es la actividad física intensa: “no pain, no gain”. Lo cierto es lo contrario", afirma Buettner. "Cuando no hay dolor, hay ganancia. Porque cuando no hay dolor, es más probable que lo hagas todos los días".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Renée Onque para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.