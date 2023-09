Ahora puedes comer papitas Pringles con el glamour de una de las protagonistas del reality Real Housewives of New York City.

Pringles anunció este martes una nueva colaboración con The Caviar Company que combinará los icónicos chips paraboloides con caviar de alta gama.

La asociación de edición limitada surgió de la popular tendencia de TikTok, en la que los usuarios agregan una cucharada de caviar a las papitas Pringles. Los videos de esta tendencia han sido vistos más de 10,000 millones de veces.

“Desde reseñas de TikTok hasta amas de casa de reality shows, la nación desea Pringles y caviar”, dijo en un comunicado el jefe de marketing de Pringles en Estados Unidos, Mauricio Jenkins.

"Nuestra asociación con The Caviar Co. no solo adopta la tendencia de comer refrigerios de una manera accesible, sino que selecciona de manera experta nuestros queridos sabores crujientes con este manjar de mariscos para una experiencia de degustación de Pringles como nunca antes haya experimentado".

Petra Higby, cofundadora y directora ejecutiva de The Caviar Co., le dijo a CNBC Make It que estaba “muy emocionada” de ver a los recién llegados al caviar adoptar Pringles como vehículo para probar este manjar de mariscos por primera vez.

Cuando Pringles se acercó a una colaboración oficial, fue un sí instantáneo.

"Esta colaboración es un sueño hecho realidad", afirmó Higby. "Me encantan [las Pringles] desde que era niña".

A diferencia de un tubo normal de Pringles, que se vende por menos de $3 en la mayoría de las tiendas, la colaboración Pringles x Caviar te costará un poco más.

Los clientes tendrán tres opciones para elegir, con precios de $49, $110 y $140, respectivamente.

La opción más barata cuesta $49 y se llama “Smoky Shores”. Incluye una lata de crema agria y chips de cebolla, un frasco de huevos de trucha ahumada y crema fresca. Viene con una bandeja para servir con forma de pajarito de la mascota de Pringles.

Por $110 puedes comprar el kit “Salt of The Sea” que incluye todo lo que hay en el paquete Smoky Shores (cambiando los chips de crema agria y cebolla por el sabor original), pero agrega un frasco de Classic White de Caviar Co. Caviar de esturión.

El paquete más lujoso es el “Crisps and Caviar” de $140, que incluye ambos tipos de caviar, así como tres variedades de Pringles: Original, Sour Cream & Onion y BBQ.

Los kits ya están a la venta en PringlesandCaviar.shop a partir de este martes 19 de septiembre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Nicolas Vega para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.