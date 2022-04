Dejar un testamento antes de morir: cuáles son sus ventajas y por dónde empezar

La pandemia ha puesto en evidencia lo importante que es planear el futuro y en ese sentido es clave tener un testamento.

Muchos se preguntan en caso de morir "¿Quién estaría a cargo de sus hijos? ¿Y cómo se distribuirían sus bienes?"

Estos son temas que, aún si las hablamos con alguien de la familia, si no quedan por escrito puede haber muchos problemas.

"DEJARLO EN MANOS DE UN JUEZ ES PEOR": EXPERTOS

Es un hecho que la mayoría no queremos pensar en qué pasara con todos nuestros asuntos si morimos, pero si lo analizamos bien la alternativa, dejarlo en manos de un juez es mucho peor.

“Después el juez es la persona que va a tomar las decisiones a quien debería entregar el dinero, y mucha gente no piensa en eso. Si tienes hijos que no tienen 19 años, ¿quién va a ser el guardián para nuestros hijos?, explica Andrés Mazabel, experto en testamentos en Trust & Will.

Si el asunto se va a corte, pueden pasar meses o años antes de que su familia toque un dólar de lo que usted tenía, por eso la importancia de dejar un testamento o un fideicomiso testamentario, conocido como “living trust”.

Incluso si usted se enferma al grado de no poder tomar decisiones, es importante tener instrucciones claras y un poder notarial firmado.

“Son decisiones que tú deberías tomar para no poner esas decisiones en manos de tu familia, que son cosas muy pesadas, muy difíciles.”, agregó Mazabel.

PASO A PASO: ¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Pero, por dónde empezar, ¿y cuánto cuesta hacer un testamento?

“Muchas veces la gente dice, yo no le quiero pagar a un abogado, $3,000 a $5,000, porque muchos no tenemos algo muy complicado, tenemos una casa, un carro”, dijo Mazabel.

Si este es su caso, puede optar por usar un servicio como el de Trust & Will, donde usted mismo, guiado por expertos, puede hacer su testamento en línea, por un precio mucho menor.

“El trust te cuesta $699. y si es solo el will, son $259”, explicó Mazabel.

El testamento resuelve lo principal, y es suficiente para muchos, pero si usted ha acumulado más de $160,000 en pertenencias o inversiones, se recomienda un “living trust”, y no se demora, puede hacerlo en 45 minutos.

La gente siempre piensa q es un proceso super complicado. ¡y no lo es! generalmente es tu nombre, dirección, no necesitas seguro social, números de cuenta. Al final es quiénes van a ser tus beneficiarios.

Si aún lo está dudando, acuérdese de esto: “no es una decisión para ti, es una decisión que hacer por tu familia”.

Tras hacer su testamento o trust, se lo envían para notarizarlo, y listo, puede hacer copias para quienes deban tenerlas, así, en caso de que usted falte o no pueda expresarse, no quedará duda de lo que desea que suceda con su familia y su dinero.