CNBC: se vuelve viral en TikTok al redecorar el cuarto de su hermana; ahora es diseñadora a tiempo completo

Alethea Johnson no tenía idea de que su pasión por el diseño de interiores terminaría siendo su carrera después de compartir solo un TikTok.

En agosto, la joven de 29 años publicó un antes y un después de la transformación del dormitorio de su hermana Athena en Morgan State. El video se volvió viral en la aplicación y acumuló más de 11 millones de visitas.

Johnson le dijo a CNBC Make It que desde que se volvió viral en TikTok, pudo dejar su trabajo como enfermera y convertirse en diseñadora de interiores a tiempo completo.

Ya tiene varios clientes nuevos y habitaciones que está diseñando.

“Creo que todo sucede en el momento adecuado”, dice Johnson. “Estoy emocionada de seguir una pasión mía que he tenido desde que era una niña y que me paguen por hacer lo que amo”.

EL CAMBIO VIRAL COSTÓ MENOS DE $300



Johnson dice que rediseñar el dormitorio estudiantil de primer año de su hermana siempre fue un hecho. Ella había completado con éxito un cambio de imagen de la habitación de su hermana en casa el año anterior.

“Ella ya sabía que yo era completamente capaz de darle algo que amaba sin que ella estuviera involucrada. Ella me dio rienda suelta”, dijo Johnson.

Johnson no comenzó con mucha inspiración o dirección para el diseño, pero Athena le dijo que lo único que no quería era una habitación colorida. Johnson decidió quedarse con un esquema de color neutral.

Para muebles y decoración, Johnson dice que recurrió a Amazon, Dollar Tree y Home Depot.

Johnson, su madre y su hermana tardaron unas dos horas en aplicar papel tapiz removible, instalar un organizador de estantes y crear marcos de fotos personalizados.

La transformación llegó a un poco menos de $ 300.

“Al principio estaba bastante descontenta con el resultado final”, dijo Johnson. “Cambié de opinión después de ver cuánto amaba la habitación a mi hermana”.

Johnson agregó que a su hermana le encantaban los marcos de bricolaje y planea reutilizarlos durante los cuatro años en Morgan State.

“Cuando hago FaceTime, se ve muy cómoda en su habitación. No parece ni se siente como si estuviera en otro lugar. Parece un espacio al que pertenece, y ese era mi objetivo”, dijo.

Desde que rediseñó la mitad de la habitación de su hermana, Johnson reveló que también hizo el lado de la compañera de cuarto.

En total, transformar toda la habitación costó alrededor de $550.

La única orientación que recibió de la compañera de cuarto fue que se mantuviera alejada del color rosa.

“La inspiración para poner el lado de la compañera de cuarto fue difundir la amabilidad y el aspecto lujoso”, dijo Johnson. "Sabía que iría a una jugada lateral que ya estaba hecha y al mismo tiempo le daría una sensación única".

Johnson, su madre y su hermana pasaron unas cuatro horas en el segundo cambio de imagen. “Todos merecen algo especial de vez en cuando”, dijo.

“A la compañera de cuarto le encantó e insistió en pagar, pero no la dejé. Ella me agradeció y dijo que su mamá no podía esperar para verlo”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Celia Fernández para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.