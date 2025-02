En plena temporada de impuestos, gobierno de Trump despedirá a miles de empleados del IRS

El Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos despedirá a miles de trabajadores en periodo de prueba en medio de la temporada de impuestos, según dos fuentes familiarizadas con los planes de la agencia. Los recortes podrían ocurrir tan pronto como la próxima semana.

Esto ocurre mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensificó los esfuerzos para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal, ordenando a las agencias despedir a casi todos los empleados en periodo de prueba que aún no habían obtenido protección del servicio civil.

No está claro cuántos trabajadores del Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) se verán afectados. Anteriormente, el gobierno anunció un plan para ofrecer paquetes de liquidación a casi todos los empleados federales a través de un “programa de renuncia diferida” para reducir rápidamente la fuerza laboral del gobierno. La fecha límite del programa fue el seis de febrero, y los funcionarios del gobierno dijeron que los empleados que acepten podrán dejar de trabajar mientras continúan recibiendo un salario hasta el 30 de septiembre.

Sin embargo, a los empleados del IRS involucrados en la temporada de impuestos de 2025 se les informó que no se les permitirá aceptar una oferta de renuncia voluntaria del gobierno de Trump hasta después de la fecha límite de presentación de impuestos, según una carta enviada recientemente a los empleados del IRS.

Es incierto cuántos trabajadores se verán afectados por el anuncio de despidos. Los representantes del Departamento del Tesoro y del IRS no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El 27 de enero fue la fecha de inicio oficial de la temporada de impuestos de 2025, y el IRS prevé que se presentarán más de 140 millones de declaraciones de impuestos antes de la fecha límite del 15 de abril. El gobierno del expresidente Joe Biden invirtió fuertemente en el IRS a través de una inyección de fondos de $80,000 millones en la Ley de Reducción de la Inflación de los demócratas, que incluía planes para contratar a decenas de miles de nuevos empleados para ayudar con el servicio al cliente y la aplicación de la ley, así como nueva tecnología para actualizar la agencia de recaudación de impuestos.

Musk anunció el cierre planificado de la agencia de asistencia exterior la madrugada de este lunes en las redes sociales.

Los republicanos han tenido éxito en recuperar ese dinero, y el multimillonario Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental han pedido que Estados Unidos “elimine agencias enteras” del gobierno federal como parte de su plan para recortar radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades.

Los funcionarios electos están tratando de luchar contra los planes de DOGE. Los fiscales generales de 14 estados impugnaron la autoridad para acceder a datos gubernamentales sensibles y ejercer “poder prácticamente sin control” en una demanda presentada el jueves.

La demanda, presentada en un tribunal federal en Washington DC afirma que las acciones tomadas por Musk al frente de DOGE solo pueden ser realizadas por un funcionario nominado y confirmado por el Senado. Menciona disposiciones constitucionales que delinean los poderes del Congreso y del presidente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.