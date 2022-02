Uno por uno: los mejores espectáculos del medio tiempo en la historia del Super Bowl

Uno de los eventos deportivos más importantes del año es el Super Bowl. Mientras los aficionados del fútbol americano están pendientes de cómo concluirá la temporada de la NFL, millones de personas sintonizan para ver el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Durante 15 minutos, los artistas más famosos del mundo consolidan su legado durante el espectáculo de medio tiempo.

Durante muchos años, el show del medio tiempo era bastante aburrido. Simplemente se presentaba una o dos bandas de música universitarias. En 1960, el primer espectáculo del medio tiempo del Super Bowl consistió en la Campana de la Libertad que fue interpretada por la Banda Sinfónica de Marcha de la Universidad de Arizona.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Pero todo cambió en 1993, el año en el que Michael Jackson convirtió el concierto del medio tiempo del Super Bowl en un acontecimiento televisivo imprescindible. Las actuaciones de hoy requieren tanta preparación como los Oscar o los Grammy.

El show del medio tiempo del Super Bowl LVI ya ha sido revelado y la actuación llena de estrellas contará con Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg y Kendrick Lamar.

Aquí hacemos un repaso de otras actuaciones memorables en el medio tiempo del Super Bowl.

15. STEVIE WONDER, GLORIA ESTEFAN Y BIG BAD VOODOO DADDY (1999)

Este concierto es quizás el más desequilibrado de la lista. Puede que estos tres artistas juntos no sean tu primera opción, pero en los 90 fueron individualmente algunas de las mayores estrellas de la época. Gloria Estefan fue una superestrella que lideró la era de la "invasión latina" y compartir el escenario con Stevie Wonder en 1999 fue monumental para unir generaciones y géneros. La incorporación de Big Bad Voodoo Daddy puede haber desvirtuado la mezcla, pero creó un momento memorable entre los grandes de los 90.

14. JUSTIN TIMBERLAKE (2018)

El exlíder de NSYNC, Justin Timberlake, se subió al escenario del medio tiempo del Super Bowl 14 años después del desastre con Janet Jackson. Timberlake decidió no cantar algunos de sus grandes éxitos, sino que utilizó esta actuación para promocionar su nuevo álbum "Man of the Woods". Muchos dijeron que fue una actuación aburrida, pero fue el resurgimiento de Timberlake de las cenizas del espectáculo del medio tiempo.

13. LOS ROLLING STONES (2006)

Hay dos cosas memorables de la actuación de Mick Jagger y los Rolling Stones en el Super Bowl: el legendario grupo se presentó en un escenario con la forma de su logo, y sólo tocaron tres canciones… ¡Sí! TRES. La iniciaron con "Start Me Up", "Satisfaction" y la completaron con "Rough Justice".

12. LADY GAGA (2017)

Lady Gaga es una de las artistas más eclécticas de la historia y todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a desvelar su actuación del medio tiempo. Desde su vestuario hasta la selección de sus canciones, muchos se preguntaban qué haría exactamente Gaga en el Super Bowl. Gaga decidió ir "a lo seguro" e interpretó algunos de sus éxitos poco controvertidos, empezando por un arreglo del Star Spangled Banner, pero se aseguró de incluir su himno LGBTQ+, "Born This Way"

11. MAROON 5 (2019)

Nadie quería tener nada que ver con el escenario del espectáculo del medio tiempo en 2019 después de la indignación por la lista negra de la NFL de Colin Kaepernick. Estrellas como Cardi B y Rihanna rechazaron la oportunidad de tocar, pero Maroon 5 decidió aceptar. La controversial presentación incluyó cameos de Travis Scott y Big Boi.

10. THE WEEKND (2021)

La presentación del medio tiempo del Super Bowl 2021 recordó a un video musical metido dentro de una casa embrujada de espejos. El espectáculo del medio tiempo tuvo lugar principalmente en el pabellón superior del estadio Raymond James de Tampa, en Florida. The Weeknd no apareció en el campo hasta que interpretó "Blinding Lights".

9. BRUNO MARS (2014)

El punto más destacado de la carrera de Bruno Mars en ese momento fue su actuación en la Super Bowl XLVIII de Nueva York en el MetLife Stadium. Muchos dudaban de que el hawaiano tuviera un catálogo suficiente para semejante honor, pero se superó a sí mismo. Empezó con niños pequeños tomados de la mano delante de banderas estadounidenses y terminó con soldados dedicando "Just the Way You Are" a sus familias. La actuación, relajada y divertida, contó incluso con la participación de los Red Hot Chilli Peppers y un solo de tambor del propio Mars.

8. JENNIFER LOPEZ Y SHAKIRA (2020)

Mientras que Jennifer López y Shakira no fueron las primeras latinas en sacudir el escenario del medio tiempo, ciertamente hicieron ruido en el 2020. Con la lista negra de Colin Kaepernick, era difícil encontrar una intérprete para el espectáculo, pero la diosa colombiana y la puertorriqueña neoyorquina se subieron al escenario. Shakira tocó la guitarra y J. Lo se subió a una barra de striptease. La actuación también incluyó un cameo de la hija de López, Emme, que cantó "Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen.

7. U2 (2002)

U2 protagonizó uno de los mejores momentos de rock & roll en directo cuando actuó en el Super Bowl XXXVI. La actuación tuvo lugar apenas unos meses después de 9/11 y la banda de rock irlandesa encontró la manera de hacer que esta actuación fuera fuerte y a la vez emotiva. Comenzaron el espectáculo con "Beautiful Day" y luego tocaron "MLK" mientras los nombres de los fallecidos aparecían en una pantalla gigante. Fue un momento inolvidable que terminó con "Where the Streets Have No Name".

6. MADONNA (2012)

Madonna subió al escenario del Super Bowl XLVI en Indianapolis y llegó como una diosa griega llevada por soldados espartanos. Trajo consigo a algunas de las estrellas más talentosas y expresivas para que actuaran junto a ella. M.I.A dio el dedo medio durante "Gimme Your Luvin", cantada con Nicki Minaj, y Madonna, que también cantó con Cee Lo Green. Hubo un colorido mashup de LMFAO de "Music" con "Party Rock Anthem". La actuación fue sin esfuerzo.

5. KATY PERRY (2005)

Katy Perry se aseguró de rugir mientras actuaba en el Super Bowl XLIX del 2015, llegó sobre la espalda de una marioneta de león gigante, y luego fue arrastrada por el cielo mientras cantaba "Firework". El espectáculo pop incluyó cameos de Lenny Kravitz y Missy Elliott, que interpretó tres de sus propios éxitos.

4. JANET JACKSON (2004)

Desgraciadamente, no es porque Tom Brady haya ganado su segundo campeonato, sino simplemente por un percance que dio origen a una nueva frase en la lengua inglesa: "wardrobe malfunction".

Mientras que la actuación del 2004 incluyó a Diddy, que actuó en un mar de humo, a Nelly, que salió en un coche rojo gigante para cantar "Hot in Here", y a Kid Rock y Jackson, que desgarraron 10 temas además de los interludios de la banda a juego, el momento se vio ensombrecido porque Justin Timberlake arrancó "accidentalmente" la cubierta del pecho de Janet.

3. BEYONCÉ Y DESTINYS CHILD (2013)

Beyoncé realizó una de las mejores actuaciones del medio tiempo de la historia, situándose por derecho propio detrás de los dos siguientes actos épicos. Pero no lo hizo sola. Kelly Rowland, Beyoncé y Michelle Williams se reunieron para una esperada reunión de Destiny's Child durante el Super Bowl XLVII.

El trío interpretó algunos de sus grandes éxitos: "Bootylicious", "Single Ladies" y "Independent Women". Beyoncé también se aseguró de cantar los favoritos de la Beyhive, desde "Crazy in Love" hasta "Baby Boy".

La producción del 2013 fue tan extravagante que la mitad de las luces del Superdome se apagaron, creando un apagón de 33 minutos y 55 segundos poco después.

2. MICHAEL JACKSON (1993)

El hecho de que una actuación del medio tiempo de 1993 sea tan valorada en 2021 demuestra lo adelantado que estaba Michael Jackson. Aunque no profundizó demasiado en su enorme catálogo, interpretó "We Are the World" con un coro de niños, y luego hizo "Heal the World" mientras un enorme globo terráqueo se inflaba en el centro del escenario. También interpretó "Billie Jean" y se aseguró de hacer el moonwalk por el escenario.

Aunque el Rey del Pop fue la primera estrella que actuó en la Super Bowl -poniendo fin a la era de las bandas de música tal y como la conocemos-, es sin duda la más memorable.

1. PRINCE (2007)

Hemos llegado al número 1, ¿y quién más podría estar en este lugar Prince?

Nadie sabía lo mucho que necesitábamos escuchar a Prince respaldado por una banda de música hasta que arrasó en el Super Bowl XLI, situándolo como el mejor espectáculo de medio tiempo de todos los tiempos. La actuación también se hizo más famosa tras su muerte en el 2016.

Hizo mashups de "All Along the Watchtower" de Bob Dylan, "We Will Rock You" de Queen y "Best of You" de Foo Fighters con sus propias canciones. Cerró la actuación con la interpretación más perfecta de Purple Rain, que incluyó un épico solo de guitarra bajo la lluvia.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Marsha Green para NBCSports.com Para más de NBC Sports entra aquí.