Horario de Nochebuena: cuáles tiendas están abiertas este viernes

Ya sea que esté haciendo algunas compras de último momento o comprando comida para prepararse para las fiestas navideñas, es posible que deba salir corriendo a las tiendas esta Nochebuena.

Varias tiendas de los principales minoristas estarán abiertas en Nochebuena, aunque muchas con horario limitado y cerradas el día de Navidad.

Aquí hay una lista general de las principales tiendas minoristas y sus horarios de Nochebuena planificados.

Siempre asegúrese de consultar su tienda local antes de salir.

Ace Hardware

Abierto en horario regular en Nochebuena en la mayoría de los lugares

Apple

Cierra a las 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Barnes & Noble

Cierra a las 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Bed Bath and Beyond

Depende de la ubicación, pero la mayoría estará abierta de 8 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Best Buy

Abierto de 8 a.m. a 7 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Costco

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos de 9 a.m. a 5 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

CVS

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos en horario regular la víspera de Nochebuena y Navidad.

Dick's Sporting Goods

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Dollar General

Cierra a las 10 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Dollar Tree

Depende de la ubicación, pero la mayoría tendrá un horario limitado la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

GameStop

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos de 8 a.m. a 9 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Hobby Lobby

Abierto de 9 a.m. a 5:30 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Home Depot

Depende de la ubicación, pero muchos estarán abiertos de 6 a.m. a 5 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

HomeGoods

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Ikea

Abierto de 10 a.m. a 5 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Jewel-Osco

Cierra a las 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Kohl's

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Lowe's

Abierto de 6 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Macy's

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Michael's Craft Store

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Nordstrom/Nordstrom Rack

Depende de la ubicación, pero la mayoría cierra a las 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Office Depot

Abierto de 8 a.m. a 5 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Old Navy

Depende de la ubicación, pero la mayoría de las tiendas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Petco

Abierto de 9 a.m. a 7 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

REI

Depende de la ubicación, pero muchos cierran a las 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Ross

Abierto de 7 a.m. a 10 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Sam's Club

Cierra a las 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Target

Abierto de 7 a.m. a 8 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Trader Joe's

Cierra a las 5 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Ulta Beauty

Abierto de 7 a.m. a 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Walgreens

Depende de la ubicación, pero la mayoría de las tiendas estarán abiertas en horarios regulares en la víspera de Nochebuena y Navidad.

Walmart

Cierra a las 6 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad

Whole Foods Market

Depende de la ubicación, pero la mayoría de las tiendas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. la víspera de Nochebuena; cerrado el día de Navidad