EEUU propone cambiar reglas de carga pública que aplican a solicitantes de residencia permanente

WASHINGTON—El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propone modificar la reglamentación que rige la admisión o la residencia permanente en Estados Unidos para que sea acorde a los valores del país.

“La regla de carga pública de 2019 no fue consistente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario Alejandro N. Mayorkas.

“Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas al optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.

El Aviso de Propuesta de Reglamentación que regularía cómo el DHS aplica el motivo de inadmisibilidad por carga pública será publicado en el Registro Federal en próximos días.

En 2019, el gobierno anterior amplió la interpretación del término “carga pública” y los tipos de beneficios públicos considerados.

Ahora, con la regla de carga pública de 2019 anulada, el DHS promueve un sistema de reglas abierto y justo para establecer una nueva regulación, dice en un comunicado.

Según la regla propuesta, se busca pasar de definir la "probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento" a la "probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia".

Los trámites para la ciudadanía en los Estados Unidos están tomando más tiempo de lo habitual y esto ha afectado a los solicitantes que buscan completar el examen médico de inmigración requerido. De acuerdo al Departamento de Ciudadanía y Servicios Migratorios de EEUU, este es solo un cambio temporal.

De acuerdo con la práctica de larga data, la propuesta consideraría los siguientes beneficios públicos al tomar una determinación de inadmisibilidad de carga pública:

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)

Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos

Institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno

El DHS propone que no sean considerados los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional, incluido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro Médico para Niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid (excepto la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno), los beneficios de vivienda y bonos de transporte.

Además, no consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford; asistencia pandémica; beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal; o Seguro Social, pensiones del gobierno u otros beneficios ganados.

Quienes deseen realizar el trámite y tengan dudas ante posibles temas legales, deben consultar con un abogado experto en temas de inmigración.

Por ley, muchas categorías de no ciudadanos están exentas del motivo de inadmisibilidad por carga pública y no estarían sujetas a la regla propuesta.

Algunas de estas categorías son refugiados, asilados, no ciudadanos que solicitan o se reinscriben para el estatus de protección temporal (TPS), inmigrantes especiales juveniles, T y U no inmigrantes y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Según la regla propuesta, si una persona que no es ciudadana recibió beneficios públicos mientras se encontraba en una categoría de inmigración que está exenta del motivo de inadmisibilidad de carga pública, el DHS no consideraría la recepción pasada de esos beneficios por parte de la persona que no es ciudadana como parte de cualquier determinación futura de carga pública.

La regla propuesta tendrá un período de comentario público de 60 días que comienza en la fecha especificada en la próxima publicación del Registro Federal.