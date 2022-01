Muerte de Valentina: activistas exigen que policía que disparó en tienda Burlington enfrente cargos

LOS ÁNGELES - Una coalición de grupos de derechos civiles está pidiendo el arresto y el enjuiciamiento del oficial de policía que, sin darse cuenta, mató a tiros a una niña de 14 años mientras se enfrentaba a un sospechoso en una tienda Burlington de North Hollywood.

Najee Ali, de Operation Hope, dijo a City News Service el domingo que, como mínimo, le gustaría ver al oficial William Jones acusado de homicidio involuntario, similar al cargo contra la exoficial de policía de Minnesota Kim Potter, quien fue condenada por el tiroteo fatal de Daunte Wright.

Potter dijo que confundió su arma con una pistola taser.

Ali y otros activistas de derechos civiles latinos y afroamericanos planearon una conferencia de prensa el domingo por la tarde fuera de la sede de LAPD, donde también anunciaron una solicitud formal para reunirse con el jefe de policía Michel Moore para discutir "las políticas y procedimientos que contribuyeron a ambas muertes en este trágico incidente".

QUÉ SE SABE DEL OFICIAL INVOLUCRADO EN EL TIROTEO

El oficial William Jones, de 42 años, fue puesto en licencia administrativa mientras las autoridades investigan el tiroteo, que ocurrió dos días antes de Navidad cuando la policía respondió a reportes de un sospechoso que atacaba al azar a los clientes en la tienda en 12121 Victory Blvd.

El sospechoso identificado más tarde como Daniel Elena López, de 24 años, ingresó a la tienda con su bicicleta alrededor de las 11 a.m. y poco después comenzó a golpear a los clientes con el candado de cadena de su bicicleta, dejando a una mujer ensangrentada en el piso cuando llegaron los oficiales. Los testigos que llamaron al 911 no estaban seguros de si el sospechoso tenía un arma.

La policía disparó fatalmente a Elena López, pero una bala disparada por Jones atravesó una pared y mató a la joven Valentina Orellana-Peralta mientras se refugiaba en un probador con su madre.

Los padres de Valentina Orellana Peralta, de 14 años, piden transparencia en la investigación del caso que ha conmocionado a la comunidad.

Jones es un veterano de LAPD de 10 años que trabajó como oficial de relaciones comunitarias, dirigió una organización sin fines de lucro que asesoró a jóvenes en riesgo y ayudó a entrenar al equipo de fútbol americano de la escuela secundaria Valencia Vikings, informó The New York Times.

El oficial no ha comentado sobre el tiroteo, pero su abogada Leslie Wilcox dijo a los reporteros la semana pasada que estaba "realmente devastado por los resultados del tiroteo involucrado por el oficial, un hombre tan desconsolado como se pueda imaginar... Es difícil para él verlo como lo están retratando".

La junta directiva de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles emitió la siguiente declaración a CNS: "Ciertamente, empatizamos con el dolor que está experimentando la familia de Valentina Orellana-Peralta después de este accidente, pero ver a los activistas habituales contra la policía intentar politizar el incidente es realmente decepcionante. Estos activistas equivocados olvidan las lecciones mortales aprendidas de masacres como la tragedia de la escuela secundaria Columbine; la demora en responder a un posible atacante activo podría resultar en un evento de víctimas masivas. El oficial Jones estaba respondiendo a varias llamadas al 911 que informaban sobre un atacante, siguió su entrenamiento y ocurrió un horrible accidente".

"Ha habido más de una docena de personas baleadas y varias asesinadas desde la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles y ni un pío de estos activistas sobre lo que van a hacer al respecto", continuó el comunicado. "En lugar de señalar instantáneamente a un oficial cuando hay un accidente, estos activistas deberían mirarse en un espejo y hacerse las difíciles preguntas de por qué no han podido frenar o detener la matanza de jóvenes negros e hispanos en los barrios de nuestro país. Porque sea lo que sea que estos activistas están promoviendo o diciendo que están haciendo, no está deteniendo la violencia".

Tom Saggau, un portavoz del sindicato de policías, dijo a The New York Times la semana pasada que Jones "es alguien a quien, hace cuatro días, todos en nuestro país querrían contratar".

ACTIVISTAS AFIRMAN QUE SE DEBE RESPONSABILIZAR AL OFICIAL

Ali cree que Jones debe rendir cuentas por la muerte. Aunque planeaba pedir una reunión con Moore, Ali le dijo a CNS que no se había comunicado con el oficial que disparó el tiro fatal.

"No hay nada que él pueda decir, y no hay nada que yo quiera escuchar", dijo Ali. "Al final del día, creemos que fue un accidente, creemos que lamenta lo que hizo, pero esos sentimientos no harán que (Orellana-Peralta) vuelva a la vida. Para nuestra coalición, se trata de responsabilidad".

Los Angeles Times informó que Elena López tenía condenas por robo de automóvil, portar un arma cargada en público y portar un arma como delincuente.

El periódico también informó que fue arrestado en el Valle de San Fernando en agosto de 2020 y acusado de agresión doméstica, robo de un automóvil y huida imprudente de la policía, luego se declaró culpable de agresión doméstica y huyó de la policía y fue condenado a dos años de prisión estatal.

Pero Ali dijo que los antecedentes penales del sospechoso no eran los culpables de los trágicos eventos dentro de la tienda.

"Creo que DA (George) Gascon está haciendo un gran trabajo reformando el sistema de justicia penal de una manera justa. Obviamente, esta situación es una aberración", dijo Ali a CNS. "Creemos que este sospechoso violento ciertamente tenía problemas de salud mental. Creemos que la policía de Los Ángeles falló en ese sentido, al no traer expertos en salud mental para (ayudar a resolver la situación)".

"Al final del día, solo hay una persona a quien culpar, y ese es el oficial de LAPD, William Jones".

EL DESGARRADOR RELATO DE LOS PADRES DE VALENTINA

La semana pasada, los padres de Orellana-Peralta pidieron total transparencia en las diversas investigaciones en una emotiva conferencia de prensa frente a la sede de LAPD.

"Mientras gritaba pidiendo ayuda, la policía no vino a ayudarme ni a mí ni a mi hija, pero seguí gritando", dijo la madre de Valentina, Soledad Peralta.

"Cuando finalmente llegó la policía, me sacaron del camerino y dejaron a mi hija tirada allí. Quería que la ayudaran, pero la dejaron allí sola".

Hablando a través de traductores, dijeron que su hija llegó a Los Ángeles desde Chile hace unos seis meses y tenía sueños de convertirse en ingeniera, ciudadana estadounidense e ir a ver un juego de Los Ángeles Lakers con su padre.

"Quería estar aquí en Estados Unidos porque esta era la tierra de las oportunidades y estaba emocionada por eso", dijo la abogada Erica Contreras, traduciendo para el padre de Valentina, Juan Pablo Orellana Larenas.

"Lo único que le queda ahora es buscar justicia para su hija. No descansará hasta que se haga justicia para su hija", agregó Contreras.

Valentina asistió a High Tech Los Angeles Charter School, donde acababa de aprobar sus exámenes de matemáticas y física.

LO QUE SIGUE EN LA INVESTIGACIÓN

El abogado Rahul Ravipudi dijo que los abogados de la familia enviaron una carta de preservación de pruebas al LAPD "para que podamos tener transparencia sobre todas las pruebas y toda la información, de modo que el LAPD no impulse la narrativa de lo que hicieron. Podemos exponer esa verdad nosotros mismos".

Ravipudi dijo que la carta fue enviada inmediatamente después del tiroteo "para asegurarse de que toda esa evidencia se guarde" y esté disponible para los abogados durante toda la investigación.

Si bien la policía publicó el lunes imágenes de las cámara corporales de oficiales durante el tiroteo, el abogado Ben Crump dijo el martes que los abogados creen que también hay un video de vigilancia de la tienda de Burlington, al que están tratando de acceder. El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó algunos videoclips de vigilancia el lunes.

"Este incidente caótico que resultó en la muerte de una niña inocente es trágico y devastador para todos los involucrados", dijo el jefe Moore en un comunicado tras el tiroteo. "Lamento profundamente la pérdida de la vida de esta joven y sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor inimaginable de la familia. Mi compromiso es realizar una investigación minuciosa, completa y transparente sobre las circunstancias que llevaron a esta tragedia y proporcionar a la familia y al público la mayor cantidad de información posible".

Moore le dijo a The Times que no parecía que el oficial que disparó "hubiera sabido que había alguien detrás o que estaba mirando a alguien más que al sospechoso y una pared", pero dijo que todos los aspectos de lo ocurrido y por qué serían analizado por investigadores de LAPD.

La División de Investigación de la Fuerza de LAPD y la Oficina del Inspector General estaban investigando el tiroteo, junto con el Equipo de Investigación de Disparos de la Policía de California del Departamento de Justicia de California para el sur de California. El Departamento de Justicia investiga los tiroteos contra agentes de conformidad con las disposiciones de un proyecto de ley promulgado el año pasado.

Una vez que se haya completado la investigación, los resultados se entregarán a la Sección de Enjuiciamientos Especiales del Departamento de Justicia de California dentro de la División de Derecho Penal para una revisión independiente.