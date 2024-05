Luis Abinader se proclama ganador de la presidencia de la República Dominicana

Lo que debes saber El presidente de la República Dominicana Luis Abinader, quien representa el "Partido Revolucionario Moderno", se proclamó ganador de las elecciones en un discurso casi 6 horas después de que cerrarán las urnas. Esto tras recibir el reconocimiento de su victoria de parte de sus contricantes principales. Todavía falta que la Junta Central Electoral confirme oficialmente que ganó la reelección.

Para el lunes en la mañana los resultados según la Junta Central Electoral eran: Luis Abinader: 2,368,309 con un 57.15% de los votos, Leonel Fernández: 1,215,973 con un 29.34% de los votos y Abel Martínez: 423,032 con un 10.21% de los votos. Para ganar en una sola vuelta, tenía que superar el 50% de los votos.

Según el gobernante, hace cuatro años fue elegido con la esperanza de un cambio y ahora continuará ejecutando el mismo, pero no tratará de buscar una reelección, siguiendo los dos mandatos que indica la Constitución.

"República Dominicana ha cambiado y ha cambiado para siempre", proclamó Abinader la noche del domingo cuando se proclamó reelegido como presidente y quien renovará su mandato al frente del Estado dominicano, por segunda y única vez, hasta el año 2028.

“Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré", ofreció el mandatario dominicano en sus primeras palabras, tras conocerse resultados preliminares. "Y por encima de cualquier sentimiento partidista está mi lealtad. Soy y seré el presidente de todos los dominicanos y dominicanas”, dijo entre los vítores y aplausos de sus seguidores.

En su discurso Abinader afirmó que el pueblo dominicano "quiere seguir profundizando el cambio" y destacó que él asume la confianza depositada y no le fallará a los ciudadanos de su país.

"Este optimismo no nos nublará la esperanza ni haremos caso omiso a los obstáculos. En la República Dominicana lo mejor está por venir", agregó Abinader, flanqueado por la también reelegida vicepresidenta Raquel Peña, y por su esposa, la primera dama Raquel Arbaje.

El mandatario dio las gracias "de corazón" a los dominicanos por el "civismo y la participación de cada uno" de ellos, que "han sido fundamentales para fortalecer" las instituciones.

Aseguró que con la celebración este domingo de las elecciones presidenciales y legislativas República Dominicana ha dado una imagen ejemplar al mundo de que es un país de profundas convicciones democráticas.

"En este país no sobra nadie, todos somos necesarios, por encima de todos está la República Dominicana y tengo la convicción de que lo que nos une es mucho más de los que nos separa", añadió Abinader, al subrayar que continuará siendo el presidente de todos los dominicanos, por encima de partidos políticos.

El gobernnte dijo que ahora toca seguir el camino de profundizar los cambios y reformas que, a su juicio, necesita el país.

"Tenemos que seguir la línea de progreso y desarrollo que hemos emprendido desde que llegamos al poder hace cuatro años. Hemos hecho un Gobierno de progreso con inclusión y de justicia con independencia", expuso.

Nacido hace 56 años en Santo Domingo en el seno de una familia acaudalada de ascendencia libanesa, Abinader busca un segundo mandato "para seguir profundizando" el cambio que prometió hace cuatro años, cuando asumió con la promesa de acabar con la corrupción y la impunidad, dos lastres en el país.

Tres horas y media después del cierre de urnas, compareció el presidente de la Junta Electoral dominicana, Román Jáquez Liranzo, para asegurar que el proceso electoral fue “seguro, transparente y abierto al mundo” ante 551 observadores internacionales.

Carmen Martínez con los detalles.

¿Qué expresaron los otros candidatos?

El mandatario Abinader lideraba el conteo. “Los resultados electorales han sido muy generosos conmigo y con mi partido”, defendió.

Le seguían Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y el exalcalde de la segunda ciudad más importante del país, Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ambos reconocieron su derrota, a falta de resultados definitivos, en unas elecciones marcadas por las propuestas de los candidatos contra la migración ante el fuerte desafío que supone la deteriorada situación de su vecino Haití.

Abinader primero recibió las felicitaciones del candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, quien lo llamó para felicitarlo.

"@AbelMartinezD, me llamó para felicitarme y reconocer nuestro triunfo en las elecciones. Este gesto de civismo fortalece nuestra democracia y refleja el compromiso de todos con el bienestar de la nación. Sigamos adelante, trabajando juntos por un mejor futuro para todos los dominicanos", escribió el candidato del Partido Revolucionario Moderno.

El candidato del PLD, @AbelMartinezD, me llamó para felicitarme y reconocer nuestro triunfo en las elecciones. Este gesto de civismo fortalece nuestra democracia y refleja el compromiso de todos con el bienestar de la nación. Sigamos adelante, trabajando juntos por un mejor… — Luis Abinader (@luisabinader) May 20, 2024

Aquí el video.

Por su parte, Leonel Fernández, quien lidera su propio partido "La Fuerza del Pueblo” (LFP), escribió en sus plataformas sociales que reconoció el triunfo de Abinadel.

"Esta noche llamé por teléfono al presidente Luis Abinader para reconocer su triunfo electoral y desearle éxitos en su gestión", escribió el expresidente.

Esta noche llamé por teléfono al presidente Luis Abinader para reconocer su triunfo electoral y desearle éxitos en su gestión. — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) May 20, 2024

En total 9 candidatos se disputan la presidencia dominicana participaron en las elecciones.

Shaíra Arias con los detalles desde Santo Domingo.

Para seguir los resultados oficiales ir aquí.

Cómo ha sido el Gobierno de Abinader

Durante su gestión, Abinader ejecutó controvertidas medidas para enfrentar el repunte de la migración de haitianos, ante el declive de la nación vecina por el impacto de la violencia y las pandillas acentuado desde el asesinato en 2021 del entonces presidente Jovenel Moïse.

El mandatario y candidato a la reelección inició durante su gestión la construcción de un muro fronterizo en febrero de 2022, en un planteamiento similar al del exmandatario Donald Trump en Estados Unidos, para impedir el cruce masivo de haitianos hacia República Dominicana en una frontera de cerca de 400 kilómetros.

Pero, además, se ha negado a levantar campos de refugiados para quienes huyen de la violencia e inestabilidad en Haití y ha incrementado las deportaciones de migrantes indocumentados a más de 175,000 en el último año, según cifras del gobierno.

Esas medidas, no obstante, han cosechado también críticas desde organizaciones de derechos humanos por discriminatorias.

"Estas expulsiones colectivas son una clara violación de las obligaciones internacionales de la República Dominicana y ponen en riesgo la vida y los derechos de estas personas. Los retornos forzados a Haití deben cesar”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una carta abierta al presidente de República Dominicana.

Éste, por su parte, llevó el asunto a la última Asamblea General de las Naciones Unidas y a la reunión de su Consejo de Seguridad, donde fue categórico al reclamar que la situación de Haití “no puede esperar más” y que es urgente el despliegue de una fuerza internacional para su pacificación.

Del otro lado, están los afectados por las medidas de deportación, que no votan en las elecciones.