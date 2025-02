Así es cómo puedes identificar agentes de ICE falsos

En momentos donde las autoridades han arrestado a personas que se hacen pasar por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), expertos enfatizan en la importancia de saber cómo detectar si un oficial es falso.

Algunos de estos casos se reportaron en Carolina del Sur y en Filadelfia, según la policía. Algo que está preocupando a varios grupos que defienden a la comunidad inmigrante.

Con el pánico y la incertidumbre, muchos se podrían aprovechar de la comunidad y hacerse pasar por agentes de inmigración. Es importante saber cómo ejercer su derecho a no incriminarse.

Si alguien llega a tu puerta o se acerca a ti dentro de tu carro, puedes preguntarle al oficial su nombre e identificación. Si dicen que es oficial de la ley, tienes el derecho a preguntarle de cuál agencia y puedes pedir ver la placa, según Sarah Mintz, abogada de inmigración.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Incluso, puedes pedir que le muestren una orden judicial. Si no está firmada por un juez, tienes el derecho de negarle la entrada a tu casa, de acuerdo con League of United American Latin Citizens, (LULAC por sus siglas en inglés).

La situación está impactando tanto a personas indocumentadas como a cualquier hispano o persona que se vea de procedencia hispana.

“También hay hispanos como yo que soy ciudadano que somos afectados porque yo salgo afuera a la calle, me ven hablando español, y ellos me pueden arrestar o detener, pero también tengo derechos” dijo Ray Serrano, portavoz de LULAC.

Cabe destacar que cualquier persona que se infiltre por un agente federal podría enfrentar consecuencias graves

“Puede ser a nivel federal y a nivel estatal, y también depende si se estaba haciendo pasar por un oficial mientras estaba cometiendo otro crimen o si tiene récord criminal, pero puede pasar de meses en la cárcel hasta años”, mencionó Mintz.

Organizaciones protectoras de inmigrantes le dicen a Telemundo44 que es posible que agentes falsos estén armados, de ser así, hay que mantener la calma. Aunque no sean la fuerza de la ley pueden hacer daño.

“Lo importante es decirlo, decir: 'Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio'. Ya que usted ejerce ese derecho no le pueden hacer preguntas, no le pueden hacer que responda a ninguna cosa, pero es importantísimo decir que lo está ejerciendo, decirlo en voz alta. Y también hay que recordar que no tiene que firmar nada sin la presencia de un abogado,” recalcó Denilson Tecun, portavoz de LULAC.

Haz clic aquí para más recursos.