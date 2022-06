Cura para todos: ensayo clínico acaba con resultado “inaudito” para pacientes de cáncer

NUEVA YORK - Un pequeño ensayo de cáncer dirigido por la Ciudad de Nueva York logró un resultado nunca antes visto: la remisión total del cáncer en todos sus pacientes.

Sin duda, el ensayo, dirigido por médicos del Memorial Sloan Kettering y respaldado por el fabricante de medicamentos GlaxoSmithKline, solo completó el tratamiento de 12 pacientes, con un cáncer específico en sus primeras etapas y también con una mutación rara.

Pero los resultados, publicados el domingo en el New England Journal of Medicine (NEJM) y el New York Times, fueron lo suficientemente sorprendentes como para incitar a varios médicos a decirle al artículo que creían que no tenían precedentes.

Un especialista en cáncer le dijo al Times que era un resultado "inaudito".

Según el artículo del NEJM y el informe del Times, los 12 pacientes tenían cáncer de recto que no se había extendido más allá del área local, y todos sus tumores mostraban una mutación que afectaba la capacidad de las células para reparar el daño del ADN.

Después de ser tratados con el medicamento Dostarlimab, los 12 ahora están en remisión completa, sin cirugía ni quimioterapia, sin efectos secundarios graves y sin rastro de cáncer en ninguna parte de su cuerpo.

Los médicos citados por el Times dijeron que si bien los resultados eran prometedores, sería necesario replicarlos y expandirlos, y tampoco estaba claro si el medicamento en cuestión sería útil más allá de esta aplicación específica.