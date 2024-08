Ex alumno de la USD y astronauta de la NASA habla de la vida en la Estación Espacial Internacional

SAN DIEGO- "Ya puedo oírte, Brooke", esta fue la primera frase que Brooke Martell, de NBC 7, escuchó del astronauta de la NASA, el comandante Matthew Dominick, durante una entrevista virtual.

Por lo general, plataformas como Zoom o Microsoft Teams se utilizan cuando hay restricciones de horario, o hay una brecha geográfica, que, en este caso, era el reto porque el Comandante Dominick estaba a unos 250 kilómetros de distancia en el espacio exterior como parte de la misión SpaceX Crew-8.

Dominick, un astronauta de la Marina estadounidense en servicio activo, es actualmente ingeniero de vuelo en una misión a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) junto con los miembros de la tripulación el piloto Michael Barratt, la especialista de misión, Jeanette Epps y el cosmonauta de Roscosmos especialista de misión, Alexander Grebenkin. Los cuatro se acoplaron a la EEI en marzo de 2024 para unirse a las Expediciones 70 y 71.

"Lo mejor de todo es que no existe un día normal. Hay de todo», afirmó Dominick.

De acuerdo con la NASA, la EEI es una gran nave espacial que orbita alrededor de la Tierra a una altitud media de aproximadamente 250 millas y viaja a 17.500 mph, lo que significa que orbita alrededor de la Tierra cada 90 minutos.

«Tengo recuerdos muy nítidos del lanzamiento para llegar hasta aquí, en los que al principio, cuando llegó la hora cero y te levantaron, tu cuerpo se sintió como si te estuvieran elevando», dijo Dominick sobre el viaje a la ISS en marzo.

"He hecho un montón de lanzamientos con catapultas volando aviones en la Marina, he volado en un montón de aviones diferentes, pero no hay nada como esta sensación", continuó Dominick. " Fue muy suave, fue un despegue y esa sensación de que la primera etapa se detiene y tienes esa extraña sensación de flotar porque estás en caída libre durante un breve momento antes de que el segundo motor se apague y que la segunda etapa te lance hacia atrás. Es algo que nunca olvidaré, y también el hecho de soltarte y salir flotando de tu asiento y mirar por la ventanilla por primera vez y ver la curvatura de la Tierra. No hay palabras para describirlo".

¿Cómo es trabajar a bordo de la ISS con microgravedad?

Dominick, licenciado por la Naval Postgraduate School de Monterey y la U.S. Naval Test Pilot School, sabe lo que es emprender el vuelo. Cuenta con más de 1, 600 horas de vuelo en 28 aviones, 400 aterrizajes en portaaviones y 61 misiones de combate. Estas experiencias le han llevado a este momento.

"Contamos con un grupo increíble de equipos, un grupo de gente excepcional en todo el planeta que nos organiza el día. Cuando despertamos y los llamamos siguiendo la línea roja, hay una línea que atraviesa la pantalla del ordenador y que nos indica lo que tenemos que hacer y en qué tenemos que trabajar", explica Dominick.

Mientras flotaba en microgravedad, Dominick bromeó diciendo que su trayecto al trabajo era corto, señalando el lugar donde duerme, que estaba justo detrás de la cámara que retransmitía nuestra entrevista y luego señalando detrás de él el lugar donde trabaja.

"Ir flotando al trabajo no lo hace sentir como si fuera trabajo", dice Dominick. "Cuando tenemos tiempo libre, hago muchas fotos. Estuve mirando el inicio de este acontecimiento PAO porque tengo una cámara en el módulo ruso en una ventana con la que he estado experimentando últimamente con imágenes del cielo profundo de la Vía Láctea; ese video va a terminar aquí dentro de un minuto, así que tuve que pedirle a uno de mis compañeros de tripulación que lo apagara por mí, así que se supone que está terminando ahora mismo".

A veces, los astronautas a bordo de la EEI hacen lo que se llama turno de sueño. Dominick dice que eso puede obligarles a estar despiertos durante las primeras o las últimas horas del día en caso de que les toque otra nave espacial.

Dado que no se despiertan con el sol como lo harían en la Tierra, incluso las luces de la EEI están diseñadas para imitar las luces exteriores, de modo que pueden encenderlas o apagarlas para ayudar a cambiar su ritmo circadiano. Incluso en el espacio, ningún día es igual.

"Un día podemos estar trabajando en un experimento, otro día haciendo tareas de mantenimiento. Hoy estaban arreglando una bomba que gestiona nuestro sistema de agua", dijo Dominik.

Y si se pregunta qué zona horaria sigue un astronauta, es la hora media de Greenwich, GMT. Según Dominick, es el que se sigue desde hace 20 años y es conveniente para los otros centros de control más importantes del mundo.

Dominick no sólo es astronauta de la NASA, también es marido y padre.

"Tengo dos hijas, llamo a mi mujer y ella las pone en el videochat todo el tiempo, y mis hijas siempre están con una de sus amigas y a mi hija pequeña le encanta, siempre está diciendo: 'Papá, tienes que enseñarles lo del agua, tienes que enseñarles lo del agua', es como si tuvieras que demostrarles que su padre está en el espacio".

Esa cosa del agua es Dominick mostrando cómo se comporta el agua en microgravedad, algo que tienes que ver por ti mismo.

“Tengo una bolsa de agua cerca. La mayoría de las veces, cuando bebes de una bolsa de agua, bebes directamente de un popote, como cualquier ser humano en su sano juicio, pero muchas veces, ¿por qué no? Tienes que hacer una burbuja de agua porque es divertido, así que lo hacemos todo el tiempo. Es una de mis cosas favoritas para hacer. Aprender a hacerlo me llevó un poco de tiempo”, dice Dominick.

En cuanto a su familia, Dominick afirma que, a pesar de la distancia, mantener la comunicación con ellos es fácil y rápido.

“Somos un satélite que orbita la Tierra y enviamos las comunicaciones a otro satélite que las transmite a la Tierra y a través de unos cables de fibra óptica a nuestra familia. Es bastante cómodo, tenemos muy buena conexión a Internet, así que si necesito estar en algún momento cuando estoy haciendo ejercicio en el chat de vídeo levantando pesas hablando con mi esposa y mis hijos. Se puede permanecer bien conectado con bastante facilidad”.

El viaje de Dominick comenzó en marzo con una misión de seis meses. Una vez terminada su misión a bordo de la EEI, tiene previsto seguir trabajando para mejorar la tecnología espacial una vez que aterrice de nuevo en la Tierra.

"Mi esperanza es contribuir al desarrollo de nuevas naves espaciales habiendo tenido esta experiencia operativa y yendo y viniendo entre desarrollo y operaciones para poder dar la visión a los operadores en las pruebas de vuelo".

Para quienes aspiran a lanzar sus carreras al espacio, Dominick tiene esto que decir:

" Creo que lo mejor que puedes hacer es elegir algo que te guste, porque entonces se te dará bien y no te parecerá trabajo en absoluto".

El legado de Dominick en San Diego

Aunque Dominick sigue trabajando en el espacio, está muy vinculado a San Diego. Se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de San Diego, con especialización en Física y Matemáticas.

“Creo que mi deseo de explorar el mundo y el cosmos que me rodea empezó mucho antes de ir a la Universidad de San Diego, pero ir allí sin duda me ayudó a mantener vivo ese sueño”.

Dice que tuvo una experiencia maravillosa en la universidad, no sólo estudiando ingeniería, sino también artes liberales, lo que, según él, le dio una gran amplitud de conocimientos más allá de su especialidad.

"Una de las cosas de las que me gusta hablar a la gente es que me quedo sin dedos cuando hablo de la cantidad de cohetes en los que está trabajando el mundo ahora mismo para lanzarlos al espacio", dijo Dominick. "Estamos lanzando cohetes, estamos lanzando naves espaciales con capacidad humana por todas partes y es realmente increíble y eso significa que estamos adquiriendo, una denominación elegante, y estamos desarrollando nuevas naves espaciales y eso significa probarlas y conocerlas".

Hoy, el viaje de Dominick al espacio inspira a las personas de su universidad.

Como Jacob Ramírez, estudiante de ingeniería mecánica en la USD y sargento de la Reserva de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

"Como ingeniero, realmente quiero salir y construir algo y la industria espacial siempre me ha fascinado desde que era un niño", dijo Ramírez.

Ahora, está llevando esa fascinación por lo extraterrestre a otros estudiantes del campus.

"Hemos puesto en marcha el Programa Espacial Terero. Es un club del campus que intenta ser un punto de entrada en la industria espacial para que la gente de la universidad, los estudiantes realmente interesados, adquieran conocimientos prácticos y se familiaricen con ella. Y el primer proyecto que tenemos en marcha va a ser un CubeSat que comenzará este otoño", dijo Ramírez.

Ramírez describió el CubeSat como una caja de 4x4 pulgadas que construirán él y estudiantes de la universidad. El objetivo será lanzarlo al espacio.

"El espacio siempre ha sido algo genial y para muchas personas, sin embargo, siempre ha sido algo así como 'Oh, es como de otro mundo, ¿sabes? Es difícil ver los pasos que hay que dar para llegar allí, así que espero que este programa pueda ser algo así como: 'Oh, si yo, ya sabes, subo a este programa, hay medidas que puedo tomar para ayudar a ponerme en ese lugar donde quiero estar', y eso es lo que es realmente emocionante sobre el club", dijo Ramírez.

No puede evitar sentirse inspirado por el camino que tomó Dominick para llegar al espacio y espera que su club cree oportunidades similares para los estudiantes.

"Podemos decirle: 'Oye, ¿quieres ser como él? Y unirnos a él, así que él ha abierto muchas puertas y ha facilitado mucho las cosas".

Incluso la ex profesora de Dominick, la Dra. Kathleen Kramer, sigue inspirándose de la ambición y determinación de Dominick. Compartió este mensaje con él:

"Que Dios le acompañe en su misión. Estoy orgullosa de lo que ha conseguido. Y literalmente el universo es el límite".