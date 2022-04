Famosa lluvia de meteoritos será visible esta semana: cómo verla

La primera lluvia de meteoritos de la primavera comenzará su espectáculo celestial esta semana.

La lluvia de meteoritos Líridas arderá a fines de esta semana y debería ser visible en todo Estados Unidos, dependiendo de la cobertura de nubes, según el Planetario Adler de Chicago.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

La lluvia alcanzará un máximo de 10 a 20 meteoros por hora, que es un conteo bastante promedio para estas lluvias, "bajo cielos muy oscuros y muy despejados".

Sin embargo, se espera que las Líridas alcancen su punto máximo durante las horas del día este año, según el planetario.

Entonces, ¿cuándo puedes ver el espectáculo fuera de este mundo?

Los expertos dijeron que el mejor momento para contemplar la lluvia icónica será en la oscuridad en la madrugada del viernes o sábado.

On April 8, 2024, a total solar eclipse will be visible from the U.S. for the last time until 2045.

"La Luna sale dos o tres horas después de la medianoche en esas fechas, lo que borrará algunos de los meteoros más débiles", dijo el planetario en línea.

El planetario también sugirió que los espectadores deberían alejarse de las luces de la ciudad y mirar al cielo hacia el este. Dado que las lluvias de meteoritos pueden extenderse por el cielo, no se necesitan binoculares ni telescopios.

Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, los meteoros son "causados por flujos de desechos cósmicos llamados 'meteoroides' que ingresan a la atmósfera de la Tierra a velocidades extremadamente altas en trayectorias paralelas".

La sociedad señaló que tanto las Líridas, que alcanzaron su punto máximo esta semana, como las eta Acuáridas, que alcanzaron su punto máximo el 4 y 5 de mayo, son algunas de las más visibles, si el tiempo y las condiciones de luz de la luna lo permiten.