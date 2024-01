Ron DeSantis suspende su campaña por la candidatura republicana a la Presidencia

MANCHESTER, Nueva Hampshire – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, alguna vez visto como el principal contendiente de Donald Trump en las primarias presidenciales republicanas, planea suspender su campaña por la candidatura el domingo, confirmaron cuatro fuentes a NBC News.

La decisión ocurre dos días antes de las primarias de New Hampshire y se espera que oficialmente se dé a conocer antes de las 5 p.m., cuando tenía programado un evento en esta ciudad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

DeSantis buscó posicionarse como una alternativa a Trump, tratando de presentarse como un heredero políticamente exitoso del movimiento MAGA y sus políticas preferidas sin el bagaje de Trump. Pero en su intento por cortejar a los partidarios de Trump, DeSantis tardó en criticar significativamente al expresidente y no pudo quitarle suficiente apoyo.

La adopción de políticas de extrema derecha por parte de DeSantis también llevó a los republicanos moderados y a los independientes a buscar en otra parte un candidato que dirigiera al Partido Republicano en una dirección diferente a la de Trump.

Al final, DeSantis sólo pudo lograr un distante segundo lugar en las asambleas electorales de Iowa.

DeSantis ingresó a la contienda presidencial republicana con una operación política impresionante y una amplia popularidad en el partido después de lograr una aplastante victoria en la reelección de 2022 en Florida, que durante décadas había sido uno de los estados más divididos de la nación.

Pero el impulso que DeSantis tuvo al principio se disipó rápidamente después de que hizo oficial su precandidatura, en medio de ataques implacables de la maquinaria de Trump, así como de sus propios errores. El súper PAC pro-Trump, MAGA Inc., gastó más de $10 millones atacando a DeSantis incluso antes de que anunciara su candidatura a la presidencia, según registros de finanzas de campaña.

La primera campaña publicitaria atacó al gobernador de Florida con anuncios de televisión criticando los votos que obtuvo en el Congreso sobre Seguridad Social, Medicare e impuestos, y no cedió. MAGA Inc. gastó más de $23 millones en publicidad anti-DeSantis, según muestran los registros de finanzas de campaña, y el súper PAC que respalda a la ex embajadora de la ONU, Nikki Haley, gastó aún más en golpear a DeSantis cuando comenzaron a enfrentarse en Iowa en el otoño.

Cuando DeSantis lanzó oficialmente su precandidatura a la Casa Blanca en mayo, un evento con fallas en Twitter Spaces con Elon Musk se volvió emblemático de una campaña que a menudo se vio ensombrecida por luchas internas, problemas financieros y una asociación complicada con el súper PAC Never Back Down.

En el centro del mensaje de campaña de DeSantis estaba un discurso para llevar su plan de Florida a la nación. El gobernador prometió desmantelar el “estado administrativo” del gobierno federal, terminar el muro de la frontera sur y limitar la influencia china en Estados Unidos y en el extranjero.

Los temas conservadores que se convirtieron en elementos fijos de su administración en Florida también llegaron a la campaña. Tejió su emblemática guerra contra el “despertar” a través de varias propuestas de políticas, incluido el fin de los programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal, la exclusión de los miembros transgénero del servicio militar y la prohibición de la atención médica que afirme el género de los menores.

Como uno de los únicos ejecutivos en funciones en la carrera, DeSantis en ocasiones hizo uso del poder de su oficina en Tallahassee en sintonía con su retórica de campaña. Después de los ataques de Hamas del 7 de octubre en Israel, DeSantis movilizó al Departamento de Manejo de Emergencias de Florida para organizar vuelos de evacuación mientras la guerra avanzaba, y esos esfuerzos sacaron a casi 700 ciudadanos estadounidenses del Medio Oriente.

Incluso antes de lanzar su candidatura a la Casa Blanca, DeSantis envió a miembros de las fuerzas del orden y de la Guardia Nacional de Florida a la frontera sur para apoyar los esfuerzos de los funcionarios de Texas allí. El gobernador del estado, Greg Abbott, finalmente respaldó a Trump.

Trump siempre planteó un obstáculo difícil de superar para el gobernador, particularmente al comienzo de su candidatura. Las trayectorias de los dos candidatos habían estado entrelazadas durante años: Trump había elevado la carrera de DeSantis con un respaldo que ayudó a impulsar al entonces congresista a la nominación republicana para gobernador de Florida en 2018. Sin embargo, las aspiraciones presidenciales de DeSantis dependían de la perspectiva de un partido. dispuestos a deshacerse de su líder populista agitador.

Si bien la candidatura de Trump a menudo se vio eclipsada por sus problemas legales y el bagaje de su mandato, DeSantis a menudo se negó a criticar al favorito en los primeros meses de su campaña mientras buscaba ganarse a sus votantes. En momentos más raros, DeSantis generó titulares con comentarios sobre la mediocre respuesta de Trump durante el motín del 6 de enero en el Capitolio o los fracasos políticos de su negacionismo electoral.

Al final de su mandato, DeSantis atacaba regularmente a Trump en su discurso, reprendiendo al expresidente por no cumplir con las promesas de campaña de 2016, como construir un muro fronterizo, por negarse a unirse a los debates primarios y por su manejo de la pandemia de Covid-19.

​