Google afirma haber visto cómo Irán intentaba hackear campañas presidenciales

Google dijo el miércoles en un informe de investigación que detectó intentos de hackers iraníes de atacar tanto a las campañas de Trump como a las de Biden-Harris en mayo y junio, como parte de una operación más grande de phishing por correo electrónico que aún persiste.

El anuncio de Google agrega credibilidad a la afirmación que hizo el sábado la campaña de Trump de que había sido hackeada como parte de una campaña iraní para interferir en las elecciones.

En su informe, el Grupo de Análisis de Amenazas de Google, que rastrea los ciberataques respaldados por el gobierno, dijo que había desbaratado una operación de phishing "pequeña pero constante" de una unidad de piratería vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En mayo y junio, "los objetivos incluían las cuentas de correo electrónico personales de aproximadamente una docena de personas cercanas al presidente Biden y al expresidente Trump, incluidos funcionarios actuales y anteriores del gobierno de Estados Unidos e individuos asociados con las respectivas campañas", dijo Google en su informe. La compañía bloqueó "numerosos" intentos de iniciar sesión en las direcciones de correo electrónico personales de los objetivos.

Google afirmó que la operación de piratería informática permitió acceder a la cuenta de Gmail de al menos un consultor político de alto perfil en julio. La empresa afirmó que procedió a proteger la cuenta y remitió el asunto a las autoridades. La empresa no reveló la identidad del consultor ni si estaba involucrado en alguna de las campañas.

Al igual que muchos grupos de piratas informáticos de élite afiliados al gobierno, los piratas informáticos de la Guardia Revolucionaria son conocidos por su tenaz persistencia. Google dijo que "sigue observando" intentos fallidos de entrar en cuentas afiliadas a Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y Trump.

Los intentos de piratería, parte de una campaña más amplia para piratear objetivos estadounidenses e israelíes, han utilizado productos de Google como Sites, Drive y Gmail, dijo Google.

Los informes de una amenaza creíble de piratería informática a las campañas presidenciales de Estados Unidos comenzaron la semana pasada, cuando Microsoft dijo que piratas informáticos afiliados a la Guardia Revolucionaria habían entrado en la cuenta de correo electrónico de un ex asesor principal de una campaña presidencial. Microsoft no proporcionó más detalles sobre quién fue pirateado.

Un portavoz de la Misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Los medios estatales iraníes informaron anteriormente que un representante de la misión había negado la participación iraní en el pirateo de la campaña de Trump.

Durante el fin de semana, tres medios de comunicación estadounidenses (Politico, The Washington Post y The New York Times) dijeron que habían recibido correos electrónicos que incluían lo que parecían ser archivos de la campaña de Trump en lo que parecía ser una operación de "piratería y filtración" para avergonzar a Trump. El FBI dijo el lunes que estaba investigando los esfuerzos para piratear tanto la campaña de Trump como la de Biden-Harris, pero no proporcionó más detalles.

Solo la campaña de Trump ha afirmado haber sido pirateada. La primera ronda de correos electrónicos de phishing de esta primavera ocurrió antes de que Biden abandonara la carrera y Harris se convirtiera en la candidata demócrata. Un funcionario de Harris le dijo a NBC News que la campaña no estaba al tanto de ninguna violación de seguridad.

Hasta ahora, ninguna empresa importante de ciberseguridad ni agencia gubernamental ha dicho explícitamente que Irán haya pirateado con éxito la campaña de Trump. Microsoft se ha negado a hacer más comentarios sobre su informe. Un portavoz de Microsoft le dijo a NBC News que su política es abstenerse de revelar públicamente detalles sobre una víctima de piratería a menos que esa víctima se lo pida claramente.

La serie de eventos se produce después de que un funcionario de inteligencia estadounidense del Centro de Influencia Maligna Extranjera, uno de los pocos brazos del gobierno estadounidense dedicado a contrarrestar las campañas de propaganda extranjeras, advirtiera que era probable que Irán continuara con sus esfuerzos para denigrar a Trump.

