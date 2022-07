Los precios de la gasolina están cayendo, pero los votantes dicen que no sienten el alivio

ATLANTA — Los precios de la gasolina finalmente están cayendo en todo el país, pero pocos votantes dicen que los precios más bajos han cambiado su perspectiva sobre la economía, una señal preocupante para el presidente Joe Biden mientras busca revertir su índice de aprobación a la baja antes de las elecciones de mitad de período.

En entrevistas con votantes en Georgia, sede de una reñida contienda por el Senado que podría determinar el control de la cámara alta, muchas personas dijeron que, si bien habían notado que les costaba menos llenar sus tanques de gasolina en los últimos días, dijeron que eso no compensaba cuánto dinero seguían gastando en comestibles, alquiler y otros bienes básicos.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

“Me alegro de que ya no cueste $5 el galón”, dijo Stan Tucker, un jubilado de 74 años de Atlanta que votó por Biden en 2020. “Pero eso no es suficiente. Esto no puede continuar”.

Lea más de esta historia en NBC News.