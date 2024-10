El supuesto insulto racista de Trump contra Vanessa Guillén genera un rotundo rechazo

Un comentario racista que el expresidente Donald Trump habría hecho sobre la soldado asesinada Vanessa Guillén está provocando reacciones negativas de algunos hispanos, pero podría verse atenuado por el apoyo de su hermana a Trump y la actual división política entre los latinos.

La revista The Atlantic informó que Trump, cuando era presidente, se quejó del costo del funeral de Guillén durante una reunión en la Casa Blanca, en julio de 2020, que había prometido a su familia.

Citando a dos fuentes anónimas que asistieron a una reunión en diciembre de 2020 y notas tomadas ahí, cuando le dijeron el precio de $60,000, Trump respondió: "¡No cuesta $60,000 enterrar a un maldito mexicano!". Luego, le dijo a su jefe de gabinete en ese momento, Mark Meadows, que no lo pagara, informó la revista.

NBC News no ha confirmado el informe de The Atlantic.

Meadows y el portavoz de la campaña de Trump, Alex Pfeiffer, negaron que hubiera hecho tal comentario, informó la revista.

HERMANA DE VANESSA GUILLÉN APOYA A TRUMP

La hermana de Guillén, Mayra Guillén, que no estuvo en la reunión de la Casa Blanca en la que supuestamente Trump hizo el comentario, salió en su defensa en X.

“Vaya. No aprecio cómo están explotando la muerte de mi hermana con fines políticos: es hiriente e irrespetuoso con los cambios importantes que hizo para los miembros del servicio. El presidente Donald Trump no hizo nada más que mostrar respeto a mi familia y a Vanessa. De hecho, voté por el presidente Trump hoy”, publicó.

La abogada de la familia Guillén, Natalie Khawam, dijo a The Atlantic que se envió una factura a Trump, pero que la familia no recibió dinero de él y que algunos costos fueron cubiertos por el Ejército, así como por donaciones. Khawam ha condenado la historia de Atlantic en X, elogiando al gobierno de Trump por su apoyo a la familia.

“El presidente Donald Trump ha pasado su vida cuidando a los héroes militares de Estados Unidos. Como presidente, mantuvo a nuestras tropas fuera de peligro, consiguió el mayor aumento salarial para nuestras tropas en una década y firmó reformas históricas del VA", dijo el portavoz de la campaña de Trump, Alex Pfeiffer, en una declaración enviada por correo electrónico.

Pfeiffer agregó que Trump ha apoyado económicamente a los veteranos y ha abogado por las familias de la Estrella Dorada de Kabul, una aparente referencia a las familias de los militares asesinados durante la retirada estadounidense de Afganistán en agosto de 2021.

Guillén fue brutalmente asesinada en 2020 por un compañero soldado mientras estaba destinada en el puesto del ejército entonces llamado Fort Hood, ahora Fort Cavazos, en Texas. Desapareció unos dos meses antes de que se encontrara su cuerpo, después de que las familias realizaran protestas públicas con la ayuda de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, el grupo de derechos civiles latinos más antiguo del país, que se fundó en Texas.

Su muerte provocó demandas de cambio en el manejo del ejército del acoso y la agresión sexual y su respuesta e investigación de tales denuncias. Partes de la Ley I Am Vanessa Guillén se incluyeron en la Ley de Autorización de Defensa firmada por el presidente Joe Biden en 2021.

COMENTARIOS RACISTAS DETONAN CRÍTICAS

La representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, criticó duramente el comentario de Trump, según informó The Atlantic, y publicó los detalles en X, diciendo: “Trump no tiene nada más que desprecio por los latinos, las mujeres y nuestros militares. A este hombre no le importamos un carajo”.

Trump ha sido criticado por comentarios racistas contra personas de ascendencia mexicana, así como otros latinos, tanto inmigrantes como nacidos en Estados Unidos. Cuando anunció su primera campaña presidencial en 2015, dijo que México no enviaba a sus mejores hombres a Estados Unidos y que los que habían venido de México eran violadores, criminales y personas que traían drogas.

Trump cuestionó la capacidad del juez de distrito de Estados Unidos Gonzalo Curiel para hacer su trabajo sin prejuicios debido a su ascendencia mexicana. Curiel estaba supervisando el caso de fraude contra la Universidad Trump, que luego se resolvió. Cuando era presidente, Trump hizo declaraciones despectivas sobre Puerto Rico después del huracán María, diciendo: "Quieren que se haga todo por ellos", y fue criticado por la respuesta al desastre y por arrojar toallas de papel en una visita a la isla después del huracán mortal.

AUMENTA EL APOYO A TRUMP ENTRE VOTANTES HISPANOS

Trump ha ampliado el apoyo republicano entre los votantes hispanos este año.

En una encuesta reciente de NBC News, alrededor del 40% de los votantes hispanos registrados dijeron que apoyan a Trump, mientras que el 54% apoya a la vicepresidenta Kamala Harris y el 6% no estaba seguro o dijo que no votaría.

Artemio Muñiz, presidente de la Federación de Republicanos Hispanos, un grupo auxiliar del Partido Republicano de Texas, dijo que los votantes hispanos sopesarán el informe de Atlantic frente a la defensa de Trump por parte de Mayra Guillén.

Dijo que Trump mostró respeto a la familia al "oponerse al complejo militar" y apoyar a la familia Guillén.

"No querían llegar al fondo de la investigación, y el presidente Trump llamó la atención sobre eso, y no tenía por qué hacerlo", dijo Muñiz.

Según el informe de The Atlantic, Trump cuestionó la severidad de los castigos para el personal del Ejército como resultado de la investigación de Guillén, que llevó a que 14 líderes fueran relevados de sus funciones o suspendidos.

DUDAN DE QUE COMENTARIOS RACISTAS SE REFLEJEN EN LA VOTACIÓN

Jason Villalba, director ejecutivo y presidente de la junta directiva de la Fundación de Políticas Públicas Hispanas de Texas, dijo que, aunque los comentarios "claramente están en línea con el tipo de cosas que ha dicho públicamente", no es probable que Trump sufra repercusiones en las elecciones.

"Los padres de Vanessa eran inmigrantes. Sabemos lo que piensa sobre la gente de color, los inmigrantes, los inmigrantes mexicanos, las personas indocumentadas, por lo que no debería sorprendernos que en privado use términos como 'maldito mexicano'", dijo Villalba, quien es mexicano-estadounidense y ex legislador estatal republicano que se considera un anti-Trumpista.

Pero "si eres un hispano conservador y votas por Trump, este tipo de retórica ya está incorporada en tu análisis", dijo Villalba.

SALE A LA LUZ UNA LARGA HISTORIA DE RACISMO

Los comentarios de Trump provocaron a los latinos que los vieron como parte de una historia de racismo que los mexicano-estadounidenses en el ejército han enfrentado durante mucho tiempo. Tales incidentes jugaron un papel importante en el movimiento de derechos civiles temprano y posterior para los mexicano-estadounidenses y otros latinos.

"Que el expresidente Trump diga que ningún mexicano vale $60,000, especialmente si es un soldado, es probablemente uno de los ataques más horribles contra nuestra comunidad y nuestros soldados en la historia moderna de Estados Unidos", dijo el expresidente de LULAC Domingo García, presidente del comité de acción política LULAC Adelante, que ha respaldado a Harris.

"Condenamos enérgicamente el ataque racista y lleno de odio contra un soldado estadounidense y el legado de Vanessa Guillén", dijo García, quien presidía LULAC cuando el grupo encabezó el esfuerzo para investigar su muerte.

LULAC fue fundada en 1929 en parte por veteranos de la Primera Guerra Mundial que lucharon contra la falta de oportunidades económicas y educativas para los mexicano-estadounidenses a pesar de que habían servido en la guerra.

En 1949, una funeraria en Three Rivers, Texas, no permitió que su capilla se usara para los servicios del veterano de la Segunda Guerra Mundial Felix Longoria porque "a los blancos no les gustaría".

El difunto líder de los derechos civiles Héctor P. García inició otro grupo de derechos civiles, el American GI Forum, después de haber presenciado la discriminación contra los veteranos mexicano-estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial en el sur de Texas.

Tanto el American GI Forum como LULAC tenían la intención de demostrar que sus miembros eran tan estadounidenses como otras personas que no son de ascendencia mexicana, y que muchos de esos veteranos mexicano-estadounidenses incluían miembros de familias que estaban en EEUU antes de que se trazara la frontera sur del país.

Pero esa historia no es muy conocida entre los latinos más jóvenes o aquellos cuyas raíces estadounidenses son más recientes. Para algunos, la discriminación se considera una cosa del pasado que los grupos de izquierda utilizan para promover una ideología de "víctima" entre los hispanos.

La representante Sylvia García, demócrata de Texas, que trabajó estrechamente con la familia Guillén para aprobar la Ley I Am Vanessa Guillén, no abordó el comentario de Trump directamente en una declaración emitida en respuesta al artículo de The Atlantic. Se centró en Guillén y el impacto de su muerte en el acoso y la violencia sexual, llamándola "una heroína estadounidense".

“Hoy, como todos los días, recordemos a Vanessa por la persona que era. Amaba a su familia, a su país y a su comunidad”, dijo García. “La historia de Vanessa ayudó a impulsar un movimiento que ha hecho de nuestro país y del mundo un lugar mejor. Ella representa lo mejor de la comunidad mexicoamericana y latina”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.