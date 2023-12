“No pienso en bajar el ritmo”: tiene 90 años y acaba de graduarse con su maestría

Una mujer de 90 años subió el domingo al escenario de la ceremonia de graduación de la Universidad del Norte de Texas.

Minnie Payne es la graduada más veterana en la historia de la universidad. Terminó su maestría en estudios interdisciplinarios.

"No se me pasa por la cabeza bajar el ritmo", dijo Payne.

Payne obtuvo su licenciatura en estudios generales en 2006 en la TWU. Tenía 73 años.

"Antes de empezar la licenciatura, tenía que estar en mi mesa a las siete en punto", dijo Payne. "Era transcriptora [y] procesadora de textos, y me levantaba a las 4:30, tomaba café, subía y bajaba mi calle tres veces en Carrolton, Texas, entraba y escribía notas alegres a los que se habían quedado en casa en mi iglesia, desayunaba, me duchaba, me preparaba y estaba en mi escritorio".

Después de obtener su título, trabajó como correctora durante 16 años. En la actualidad, Payne trabaja para una revista de Houston, y piensa seguir trabajando todo el tiempo que pueda.

"Espero poder vivir y trabajar muchos años más", dice Payne. "Como dijo una compañera periodista, ella quiere caer rendida ante el ordenador y yo también".

No tiene planes de doctorarse, dice. Sin embargo, Payne tiene un viaje increíble al que echar la vista atrás y una sensación que no se puede quitar de la cabeza.

"Es una sensación increíble", dice, conteniendo las lágrimas. "Un sentimiento de gratitud a mucha gente, un sentimiento de logro".