Esta emprendedora creó un dulce mexicano sin azúcar para su padre diabético y ha vendido más de $4 millones

"Este artículo es parte de Bísness School, una serie que destaca a uno de los grupos de empresarios de mayor crecimiento en Estados Unidos: los latinos. Puedes escuchar o ver el video de la conversación completa con Annie Leal al final del artículo."

"Una de las salsas dulces más versátiles de México es el chamoy: una mezcla de frutas deshidratadas, chile en polvo, sal, azúcar y cítricos.

El chamoy es tan popular entre la comunidad mexicana que cuando la empresaria Annie Leal no pudo encontrar una versión sin azúcar en el cajón de dulces sin azúcar de su padre, se quedó sin palabras.

“Miré todas las bolsitas de dulces sin azúcar. Tenía Hershey’s sin azúcar, Reese’s sin azúcar, Jolly Ranchers. Todos los dulces estadounidenses tenían una versión sin azúcar, y no vi ningún dulce mexicano. Y pensé: ‘Eso es extremadamente raro’”.

La familia de la empresaria se mudó a los Estados Unidos cuando Annie estaba en la universidad. La familia dejó Monterrey, México, para vivir en McAllen, Texas, después de que la violencia y el crimen organizado aumentaran drásticamente en su ciudad.

“Desafortunadamente, uno de mis primos fue secuestrado por los narcos y lo retuvieron durante 12 días. Afortunadamente, fue rescatado por el ejército mexicano”, explicó Leal. “Mi papá llamó a mi mamá y le dijo: ‘Toma a las niñas y ven a Estados Unidos de inmediato’, que estaba a unas dos horas de distancia. Así que empacamos todo en una noche: un par de camisetas, computadoras, libros, y nos fuimos”.

Al padre de Leal le diagnosticaron diabetes poco después de la mudanza.

Annie Leal, fundadora de I Love Chamoy, y su padre. (Fotografía: Annie Leal)

“Cuando mi papá recibió el diagnóstico, cambió por completo su estilo de vida”, comentó Leal. “Es increíblemente disciplinado. [...] Pudo controlar su diabetes, pero no presté mucha atención a todos los cambios en su estilo de vida”.

Uno de esos cambios fue el consumo de la famosa salsa dulce, que, en promedio, incluye 1.2 gramos de azúcar por cucharada, según Nutritionix.

Leal estaba decidida a revolucionar el mercado del chamoy en Estados Unidos, utilizando su experiencia en marketing y creación de contenido para marcas digitales como Mitú, que produce contenido para la comunidad latina en Estados Unidos.

“Quería hacer esto por mi papá, pero pensé: ‘[Él] no puede ser la única persona que lucha con esto’… Sabía que la cultura mexicana estaba en pleno auge. A la gente le encantaba. Les encantaba nuestra música y nuestra comida. Están empezando a amar nuestros dulces”.

A row of bottles at an HEB store in Texas. (Annie Leal)

Annie Leal habló con Bísness School de Telemundo sobre cómo lanzó su producto I Love Chamoy y cuáles fueron los pasos para encontrar la fórmula perfecta. Sus respuestas han sido editadas por motivos de longitud y claridad.

BS: ¿Cuál fue tu siguiente paso luego de que te surgió la idea de I Love Chamoy?

Annie Leal: No tenía idea de cuál debía ser el siguiente paso. Les conté esta idea a mis padres. Sorprendentemente, no dijeron: "Esa es una mala idea". Fui a la tienda y compré cuadernos, cuadernos de dibujo, lápices, ya sabes, como haces el primer día de clases, porque no sabía por dónde empezar. Tomé los cuadernos y comencé a hacer borradores. Empecé con el material de marketing primero. Eso era lo que sabía.

BS: ¿Qué tan fácil o difícil fue crear tu primera fórmula? ¿Cuánto tiempo te llevó?

AL: Nos llevó mucho tiempo. Probamos muchos edulcorantes diferentes sin azúcar. Probamos Splenda, Stevia, fruta del monje. ¿Cómo haces algo sin carbohidratos y sin azúcar hoy en día? ¿Cómo te aseguras de que no se eche a perder, de que pueda conservarse en el estante? Así que fue un proceso largo. Probamos más de 40 fórmulas diferentes. Alrededor del tercer mes, me estaba agotando y mirando mi cuenta bancaria. [Pensé:] "Esto es aterrador". Nos tomó alrededor de seis meses obtener la fórmula final.

Annie Leal, founder of I Love Chamoy, and a vat of her I Love Chamoy sauce. (Annie Leal)

BS: Ya tienes tu producto. ¿Qué sigue? ¿Estabas lista para venderlo?

AL: Quería producir 500 [unidades] y luego alguien me convenció de producir 750. El objetivo era venderlas en un lapso de seis meses. El día que nuestro producto estuvo listo, publiqué un video en TikTok. El video se volvió viral. Vendimos esas 750 botellas en seis días en lugar de seis meses. Fue muy gratificante.

Mira la conversación completa con Annie Leal para saber qué hizo después de perder $10,000 en productos y por qué dijo que no a aparecer en “Shark Tank México”.

Annie Leal utilizó mucho de lo que aprendió en su carrera de mercadotecnia para lanzar I Love Chamoy, una marca de chamoy sin azúcar. Video en inglés.