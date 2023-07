Arrestan nuevamente a estafador que había sido indultado por Donald Trump

Un estafador de Nueva Jersey con "mala reputación" que fue indultado hace dos años por el expresidente Donald Trump fue arrestado nuevamente y acusado de estafar a los inversores por millones de dólares.

Eliyahu "Eli" Weinstein y otros cuatro hombres están acusados ​​de estafar a más de 150 personas por 35 millones de dólares en un "esquema tipo Ponzi", según una denuncia de arresto revelada el miércoles en un tribunal federal de Trenton y un comunicado de la oficina del fiscal federal de Nueva Jersey.

Usando el alias de Michael Konig, Weinstein y los demás formaron una empresa llamada Optimus Investments Inc. y supuestamente comenzaron a "orquestar otro esquema sustancial para defraudar a los inversores" poco después de que saliera de prisión en enero de 2021, pero aún en libertad condicional, dice la denuncia.

“Alegamos que el Sr. Weinstein participó en un nuevo plan para estafar a los inversores al ocultar su verdadera identidad”, dijo el agente especial a cargo James E. Dennehy de la oficina de campo del FBI en Newark en el comunicado del Departamento de Justicia. “Sabía que sus acciones iban en contra de los términos de su liberación por una condena anterior por fraude de inversiones, y alegamos que de todos modos participó en actividades delictivas”.

El grupo está acusado de "afirmar falsamente" que tenía "acuerdos lucrativos" con las mascarillas N95 del COVID-19, "fórmula para bebés escasa" y "botiquines de primeros auxilios con destino a Ucrania".

Las autoridades dicen que los hombres también conspiraron para ocultar los activos de Weinstein "que deberían haberse utilizado para pagar más de $200 millones en restitución" que les debe a las víctimas de su esquema Ponzi anterior.

Los fiscales dicen que los investigadores obtuvieron grabaciones de "audio subrepticias" de las reuniones a las que asistió Weinstein con sus presuntos cómplices y dos co-conspiradores no identificados, a partir del 26 de agosto, durante las cuales supuestamente admitió que estaba usando el alias de Konig "porque tengo mala reputación".

Weinstein, de 48 años, junto con Aryeh Bromberg, de 49, Joel Wittels, de 57, Shlomo Erez, de 55, y Alaa Hattab, de 34, están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para obstruir la justicia, dice la denuncia.

Si son condenados por ambos cargos, cada uno de los cinco hombres enfrenta un máximo de 25 años de prisión y multas de “$250,000 o el doble de la ganancia o pérdida del delito, lo que sea mayor”, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Todos menos Wittels, que, como Weinstein y Bromberg, vive en Lakewood, Nueva Jersey, y Hattab, que vive en Ottawa, han sido arrestados, según el comunicado. Erez vive en Israel.

Los presuntos co-conspiradores no identificados, que dirigían una empresa llamada Tryon Management Group e inicialmente no sabían que Weinstein era Konig, no han sido acusados, según la denuncia.

"Una vez que los dueños de Tryon se enteraron de que Mike Konig era en realidad Weinstein, acordaron con los acusados ​​continuar ocultando la identidad de Weinstein a los inversionistas y recaudar dinero adicional para pagar a los inversionistas existentes de Tryon, todo en un esfuerzo por evitar que el esquema Ponzi se desmorone y encubrir el fraude", dijo el comunicado.

La Comisión de Bolsa y Valores también presentó una demanda civil contra Weinstein.

Weinstein fue una de las 74 personas que recibieron indultos de Trump en las últimas horas de su presidencia en enero de 2021.

El grupo incluía al ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon, el ex presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano, Elliott Brody, Dwayne Michael Carter Jr. (también conocido como el rapero Lil Wayne) y Albert J. Pirro Jr., el ex esposo de la presentadora de Fox News, Jeanine Pirro.

Weinstein, en ese momento, había cumplido ocho años de una sentencia de 24 años por su papel en un esquema Ponzi de bienes raíces de $200 millones que se aprovechó de otros miembros de la comunidad judía ortodoxa en Lakewood, donde vive.

Su conmutación fue apoyada, entre otros, por Brett Tolman, exfiscal federal de Utah; el ex representante Bob Barr, republicano de Georgia; y el abogado defensor Alan Dershowitz.

En ese momento, el entonces fiscal general de Nueva Jersey, Gurbir Grewal, condenó la decisión de Trump de perdonar a Weinstein.

“Estoy disgustado”, dijo Grewal, quien había ayudado a procesar a Weinstein. “No sorprende que el presidente Trump conceda clemencia a Eli Weinstein: es un mercachifle conmutando la sentencia de otro”.

