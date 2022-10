Atacan a voluntario de campaña del senador Marco Rubio, según autoridades

MIAMI - Christopher Monzón le contó a la policía que caminaba por Hialeah mientras repartía folletos de Marco Rubio, cuando un hombre le bloqueó el paso y le dijo que no podía atravesar la acera de su casa.

En su denuncia, Christopher dijo que caminó hacia la calle para evitar a Javier Jesús López, señalado como el agresor. También declaró que López le dijo que no podía pasar por ese lugar porque era su barrio.

En ese momento, comenzó una discusión de palabra, según la declaración de Christopher. Contó que el presunto agresor fue hasta donde estaba él, lo golpeó y lo tiró al piso.

Según el mismo reporte de la policía, otra persona en el lugar intervino y también golpeó a la víctima, pero se fue antes de que llegaran las autoridades.

"El ojo derecho de la víctima quedó completamente cerrado por el daño provocado", dijo en corte la jueza Indy Glazer.

La jueza además presentó a Javier Jesús López cargos de asalto agravado y daños físicos, y también violación de probatoria, aunque no quedó claro si los casos de la probatoria estaban abiertos aún.

El incidente sucedió en el 140 del Este y la calle 60 de Hialeah.

“La agresión fue piñazos en la cara, en la cabeza, y le apretó la cabeza en el piso”, dijo José Torres, portavoz de la policía de Hialeah.

"Tiene varios huesos rotos en la cara, en la parte de los ojos", añadió Torres.

El senador Rubio subió a Instagram fotos del joven agredido con el mensaje, “Uno de nuestros encuestadores que vestía mi camiseta y un sombrero de DeSantis fue brutalmente atacado por 4 animales que le dijeron que los republicanos no estaban permitidos en su vecindario, en #hialeah. Sufrió hemorragia interna, rotura de mandíbula y necesitará cirugía reconstructiva facial”.

“Es una situación bastante grave. Sufrió una serie de lesiones. Aquí no podemos permitir la violencia política, de ninguna parte”, dijo Rubio.

Sin embargo, Christopher Monzón no es ajeno a la polémica en nuestra área. En 2017 fue detenido por golpear a una persona con una bandera, mientras abogaba porque calles de Hollywood mantuvieran los nombres de generales del Ejército de los Estados Confederados, el día en que la comisión de la ciudad realizaba una votación al respecto.

Para ese entonces, Monzón supuestamente pertenecía al grupo nacionalista blanco “League of the South”, Liga del Sur, del que luego dijo que ya no formaba parte, cuando 2021 aspiraba a un asiento en el Concejo de Hialeah.