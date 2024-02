AT&T reporta que restauró el servicio “a todos los clientes afectados” tras interrupción

La red de AT&T aseguró este jueves que ya se restauró el servicio "a todos los clientes afectados" por los cortes generalizados en todo el país.

En un comunicado, AT&T dijo: "Hemos restablecido el servicio inalámbrico a todos nuestros clientes afectados. Les pedimos sinceras disculpas. Mantener a nuestros clientes conectados sigue siendo nuestra principal prioridad y estamos tomando medidas para garantizar que nuestros clientes no vuelvan a experimentar esto en el futuro".

Otros proveedores de telefonía celular, incluidos Verizon, T-Mobile y Cricket Wireless, también informaron cortes. Verizon y T-Mobile dijeron que los afectados habían estado intentando contactar a usuarios de AT&T.

Miles de clientes de AT&T reportan fallas en el servicio celular en la mañana de este jueves. Datos de downdetector.com

Aún no está claro qué provocó la interrupción del servicio.

Los clientes informaron más de 32,000 cortes en AT&T alrededor de las 4 a.m. ET del jueves.

Los informes disminuyeron y luego volvieron a aumentar a más de 50.000 alrededor de las 7 a.m., y la mayoría de los problemas se reportaron en Houston, Chicago, Dallas, Los Ángeles y Atlanta, según el sitio.

Ese número aumentó a más de 71,000 justo antes de las 8 a.m. ET.

A las 7 a.m. del jueves se reportaron un poco más de 1,100 cortes en T-Mobile y alrededor de 3,000 cortes en Verizon.

AT&T reconoció el problema el jueves por la mañana y dijo: "Algunos de nuestros clientes están experimentando interrupciones en el servicio inalámbrico esta mañana".

Desde entonces, la empresa ha avanzado en la restauración del servicio. Hasta cubrir a todos los afectados.

"Nuestros equipos de red tomaron medidas inmediatas y hasta ahora tres cuartas partes de nuestra red han sido restauradas", dijo AT&T en un comunicado. "Estamos trabajando lo más rápido posible para restablecer el servicio a los clientes restantes".

Cricket Wireless, que es propiedad de AT&T y utiliza su red, también está experimentando problemas con el servicio celular. Más de 13,500 clientes informaron cortes a partir de las 8 a.m. ET del jueves. El número se redujo a alrededor de 10,000 a las 10 a.m.

"Permítanos explicarle que hay un incidente en la red nacional que afecta múltiples servicios", escribió la compañía en X. "La principal prioridad de Cricket es restaurar el servicio a su capacidad total de la manera más rápida y segura posible".

Verizon dijo el jueves por la mañana que las interrupciones no afectan su red directamente, solo a los clientes que intentan comunicarse con otro proveedor.

T-Mobile también dijo el jueves temprano que la red no sufrió una interrupción y está operando normalmente, y los números de Downdetector probablemente reflejan que los clientes intentan comunicarse con usuarios en otras redes.

La cantidad de cortes en los proveedores de telefonía celular ha disminuido constantemente durante todo el jueves. A la 1pm ET, AT&T reportó 16,700, Cricket Wireless 3,100, Verizon 1,300 y T-Mobile 800, según Downdetector.

AT&T no ha revelado qué provocó la interrupción del servicio a nivel nacional, aunque la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos dijo que no hay indicios de un ataque cibernético.

La causa más probable de la interrupción "es una mala configuración de la nube", que es "una palabra elegante para decir error humano", dijo en un comunicado Lee McKnight, profesor asociado de la Escuela de Estudios de Información de la Universidad de Syracuse.

La Comisión Federal de Comunicaciones está investigando activamente el incidente.

Los cortes plantearon una preocupación para algunos clientes el jueves por la mañana que tal vez no pudieran comunicarse con el 911 en caso de una emergencia.

El Departamento de Bomberos de San Francisco dijo en X que estaba al tanto de un problema que afectaba a los clientes inalámbricos de AT&T al realizar y recibir llamadas telefónicas, incluso al 911.

"El centro 911 de San Francisco todavía está operativo", dijo la oficina. “Si es cliente de AT&T y no puede comunicarse con el 911, intente llamar desde un teléfono fijo. Si esa no es una opción, intente comunicarse con un amigo o familiar que sea cliente de un proveedor diferente y pídale que llame al 911 en su nombre”.

De manera similar, la Oficina de Comunicaciones y Manejo de Emergencias de Chicago, el Departamento de Policía del Condado de Prince William en Virginia y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en Carolina del Norte emitieron advertencias sobre X alertando al público sobre el apagón, al tiempo que reconocieron que algunos clientes no pudieron comunicarse brevemente con el 911.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo en un comunicado que la ciudad está recopilando información para ayudar a resolver el problema.

“El e-911 de Atlanta puede recibir y realizar llamadas entrantes. Hemos recibido llamadas de clientes de AT&T diciendo que sus teléfonos celulares están en modo SOS”, dijo Dickens.

El soporte de Apple confirmó que los usuarios de iPhone que ven SOS en su barra de estado aún pueden realizar llamadas de emergencia a través de las redes de otros operadores.

Agencias de todo el país instaron a la gente a abstenerse de llamar al 911 para probar su servicio. La línea es sólo para emergencias reales.