Biden otorga $1,000 millones en subsidios federales para impulsar proyectos económicos

El presidente Joe Biden y la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, anunciaron el viernes subvenciones federales por valor de mil millones de dólares para manufactura, energía limpia, agricultura, biotecnología y otros sectores que se destinarán a 21 asociaciones regionales.

Los ganadores fueron elegidos entre 529 solicitantes iniciales que competían por subvenciones que formaban parte del paquete de ayuda por el coronavirus de $1.9 billones de dólares del año pasado.

La administración Biden ha presentado repetidamente una visión para la economía que es más autosuficiente e impulsada por la fabricación de alta tecnología y el desarrollo de energía renovable.

“El punto central de esto es que no vamos a dejar que se queden atrás mientras hacemos la transición a una economía más digital, a una economía más técnica, a una economía verde”, dijo Raimondo a The Associated Press.

“La gente quiere trabajar donde viven, la gente quiere saber que hay un lugar para ellos en la economía cambiante”.

A diferencia de gran parte de la ayuda pandémica que estaba destinada a abordar las necesidades inmediatas, los $ 1 mil millones en subvenciones son parte de un esfuerzo a más largo plazo para revitalizar partes del país que han necesitado una sacudida económica para las industrias existentes y capital para nuevas empresas.

La misión es personal para Raimondo, cuyo padre perdió su trabajo en una fábrica de relojes en Rhode Island. Ella dijo que las subvenciones son las más grandes jamás otorgadas por el Departamento de Comercio para el desarrollo económico local.

Las subvenciones incluyen $65.1 millones en California para mejorar la producción agrícola y $25 millones para un grupo de robótica en Nebraska. Georgia obtiene 65 millones de dólares para inteligencia artificial.

Hay $ 63.7 millones para el desarrollo de baterías a base de litio en Nueva York. Los condados de carbón en West Virginia recibirían $62.8 millones para ayudar con el cambio a la energía solar y encontrar nuevos usos para las minas abandonadas. Raimondo dijo que los ganadores fueron elegidos en base al mérito y no a la política.

Estimó que las inversiones, que se entregarán en cinco años como reembolsos, generarán al menos 100,000 puestos de trabajo. Los estados sólidamente republicanos, como Oklahoma y Dakota del Sur, recibieron fondos, y el dinero también se destinará antes de las elecciones intermedias de noviembre a campos de batalla políticos que podrían decidir el control del Congreso.

Hay $44 millones para medicina regenerativa en New Hampshire, donde la demócrata Maggie Hassan defiende su escaño en el Senado de los Estados Unidos. Pensilvania, que tiene un escaño abierto en el Senado, recibirá $ 62.7 millones de dólares para robótica e inteligencia artificial.

La enorme cantidad de ayuda por el coronavirus al comienzo del mandato del presidente Joe Biden ayudó a acelerar el crecimiento del empleo a medida que Estados Unidos se recuperaba de la pandemia. Pero junto con la contratación hubo un estallido de inflación que alcanzó un máximo de 40 años este verano, aplastando la confianza del consumidor y poniendo a la administración a la defensiva para mostrar cómo sus políticas están ayudando a la economía.

Aunque se ha desembolsado gran parte del dinero del coronavirus, la administración ha dicho que todavía necesita más dinero para contener la enfermedad y sus variaciones. Biden buscó sin éxito obtener 22,500 millones de dólares del Congreso para abordar y prevenir brotes, cifra que los legisladores redujeron a 10,000 millones de dólares en las negociaciones.

Pero el Congreso nunca aprobó fondos adicionales a pesar de los casos confirmados que ahora tienen un promedio de 90,000 diarios. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, trató de minimizar la falta de fondos después de que la Administración de Drogas y Alimentos aprobara el miércoles inyecciones de refuerzo modificadas de las vacunas.

Jean-Pierre dijo que las vacunas de refuerzo estarían disponibles después del feriado del Día del Trabajo ya que la administración ha trabajado con socios locales. Aún así, las subvenciones para el desarrollo económico indican que el paquete de ayuda podría tener un impacto de varias décadas que va más allá de la pandemia de COVID-19.

El área de Nueva Orleans recibirá $50 millones para usar hidrógeno producido por energía eólica que no genera emisiones de carbono, un cambio significativo en Luisiana, un estado que ha dependido durante mucho tiempo de los combustibles fósiles.

“Con hidrógeno limpio, podemos seguir siendo un estado energético, pero convertirnos en un estado energético del futuro que tiene menos impacto en el medio ambiente”, dijo Michael Hecht, presidente y director ejecutivo de Greater New Orleans Inc., una organización sin fines de lucro de desarrollo económico. “Cuando el dinero y la moralidad se juntan, se hacen las cosas”.

