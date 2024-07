Biden se dirigirá a la nación sobre el intento de asesinato a Trump

WASHINGTON DC — El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación este domingo por la tarde después de una sesión informativa en la Sala de Situación sobre el intento de asesinato de su predecesor, Donald Trump.

La vicepresidenta Kamala Harris se unió a Biden para una actualización de los principales investigadores, incluido el fiscal general Merrick Garland, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el director del FBI, Christopher Wray. También participaron el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y Kim Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Biden denunció rápidamente el tiroteo y habló con Trump el sábado por la noche. Su equipo de campaña, mientras tanto, está lidiando con cómo manejar las implicaciones políticas de un ataque contra el hombre al que Biden espera derrotar en las elecciones de noviembre.

El propio Trump hizo un llamado a la unidad y la resiliencia nacional, y sus asesores dijeron que estaba “de muy buen ánimo y bien” después de resultar herido durante un mitin en Butler, Pensilvania. Sigue adelante con sus planes de asistir a la Convención Nacional Republicana de esta semana en Milwaukee, donde seguramente las críticas a Biden y los demócratas serán muy duras.

En los momentos posteriores al tiroteo, la campaña de reelección de Biden dijo que estaba suspendiendo “todas las comunicaciones salientes y trabajando para retirar nuestros anuncios de televisión lo más rápido posible”. No estaba claro cuánto duraría la suspensión.

Un nuevo video celular muestra el cuerpo de un posible atacante en el techo de un edificio cercano al mitin de Trump en Pensilvania.

Harris pospuso un viaje de campaña planeado a Florida el martes, donde se reuniría con mujeres votantes republicanas a la luz del tiroteo del sábado, según un funcionario de la campaña.

Los investigadores aún están en las primeras etapas para determinar qué ocurrió y por qué. Pero algunos críticos de Biden están criticando al presidente por decirles a los donantes en una llamada privada el 8 de julio que “es hora de poner a Trump en el blanco”.

Una persona familiarizada con esos comentarios dijo este domingo que el presidente estaba tratando de demostrar que Trump se había salido con la suya con una agenda pública ligera después del debate del mes pasado, mientras que el propio presidente se enfrentó al intenso escrutinio de muchos, incluso dentro de su propio partido, por su pésimo desempeño en el enfrentamiento.

La persona habló bajo condición de anonimato para poder discutir más libremente las conversaciones privadas.

En la llamada a los donantes, Biden dijo: “Tengo un trabajo y es vencer a Donald Trump… Estoy absolutamente seguro de que soy la mejor persona para poder hacer eso”.

Continuó: “Entonces, terminamos de hablar sobre el debate. Es hora de poner a Trump en el blanco. Se ha salido con la suya sin hacer nada durante los últimos 10 días, excepto pasear en su carrito de golf, alardeando de puntajes que no anotó… De todos modos, no entraré en su juego de golf”.

En su respuesta inicial al tiroteo del sábado por la noche, Biden condenó el intento de asesinato de Trump. La Casa Blanca también dijo entonces que los dos hombres hablaron, pero no dio a conocer detalles.

“Miren, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia”, dijo Biden el sábado por la noche, antes de regresar a la Casa Blanca desde Rehoboth Beach, Delaware, donde había estado pasando el fin de semana. “Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”.